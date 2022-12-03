ميناء بورسعيد السياحى يستقبل ثانى رحلات السفينة VARIETY VOYAGER

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس انتعاش حركة السياحة بموانئ المنطقة الاقتصادية، فقد استقبل ميناء بورسعيد السياحى السفينة السياحية VARIETY VOYAGER فى ثانى رحلاتها إلى ميناء بورسعيد السياحي، ضمن سلسلة الرحلات البحرية السياحية المقرر توافدها إلى الميناء، حتى نهاية شهر ديسمبر، المقبلة من ميناء الغردقة وعلى متنها 48 راكبًا من جنسيات مختلفة، و25 ضابطًا وطاقم بحارة.

ومن المقرر أن تغادر السفينة الميناء فى مساء اليوم التالى عقب عودة السائحين من جولتهم السياحية السريعة إلى القاهرة بعد زيارة المناطق الأثرية والمتاحف المختلفة لاستكمال رحلتهم البحرية، فيما يقوم أفراد الطاقم بجولات حرة داخل محافظة بورسعيد.

جدير بالذكر أن السفينة المكونة من 36 كابينة تم بناؤها منذ عام 2012، بتصميم حديث من الفولاذ والزجاج واللمسات المضيئة على الجدران العاكسة مع أكثر لوائح السلامة صرامة من SOLAS.

وفى السياق نفسه تم إنهاء كل إجراءات دخول السفينة السياحية لتراكيها على الرصيف مع رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء، واستقبال السياح بصالة الوصول بالورود،

وإنهاء إجراءات مغادرتهم الميناء بسهولة، فى حين وفرت التوكيلات الملاحية والشركات السياحية باصات مكيفة لاصطحاب السائحين أثناء جولتهم بالقاهرة.

ويعكس زيارة مثل هذه السفن للموانى المصرية الثقة فى موانئ المنطقة وقدرتها على استقبال مثل هذه السفن وتأمينها وتقديم كل الخدمات والعمل على جذب المزيد من السفن السياحية والخطوط الملاحية العالمية لزيارة موانئ المنطقة الاقتصادية.