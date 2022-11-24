ميناء بورسعيد السياحى يستقبل السفينة «Aegean odyssey»

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،استقبال ميناء بورسعيد السياحي للسفينة السياحية Aegean odyssey التى ترفع علم مالطا ،وعلى متنها 150 راكبا وبحَارا من مختلف الجنسيات ،ضمن رحلات سياحة “اليوم الواحد”

يبلغ طول السفينة 115مترًا والعرض 20 مترا وغاطس 6.8 مترا. وتقل السفينة 288 راكبا، ومن المزمع أن تغادر السفينة الميناء اليوم الساعة 6.30 مساءامتجهه إلى ميناء أشدود.

و أكد أنه تم التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالميناء لتسهيل عملية دخول السفينة السياحية إلي الميناء وتسهيل حركة نزول وصعود الركاب من وإلى الرصيف.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة ، بتعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية، وفي إطار البرنامج المتكامل لعام 2022 لاستقطاب السفن السياحية إلى موانىء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الممتد من شهر مارس 2022 إلى شهر ديسمبر من ذات العام