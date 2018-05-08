ميناء بورسعيد.. استيراد سيارات ملاكي بـ 385.6 مليون جنيه في أبريل

مها أبوودنأفرجت جمارك بورسعيد خلال شهر أبريل 2018 عن 140 سيارة (ملاكى) موديلات وسعات ومناشئ مختلفة برسم الوارد النهائى، وعن 826 سيارة إعفاءات لذوى الاحتياجات الخاصة بقيمة إجمالية 168 مليون و 192 ألف و 203 جنيه.كما قامت بإنهاء الإجراءات الجمركية بنظام الترانزيت على مشمول 91 بيانا جمرك

مها أبوودن

أفرجت جمارك بورسعيد خلال شهر أبريل 2018 عن 140 سيارة (ملاكى) موديلات وسعات ومناشئ مختلفة برسم الوارد النهائى، وعن 826 سيارة إعفاءات لذوى الاحتياجات الخاصة بقيمة إجمالية 168 مليون و 192 ألف و 203 جنيه.

كما قامت بإنهاء الإجراءات الجمركية بنظام الترانزيت على مشمول 91 بيانا جمركيا خلال نفس الفترة.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه السيارات 36 مليونا و 87 ألفا و445 جنيها، وبلغت الرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 14 مليون و 831 ألف و634 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 50 مليونا و 919 ألفا و79 جنيها.

وعلى جانب آخر، بلغ عدد البيانات الجمركية المفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات خلال شهر أبريل 2018 حوالى 1087 بيانا جمركيا بقيمة إجمالية 186 مليونا و 724 ألفا و 667 جنيها.

كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 14 مليونا و 438 آلاف و302 جنيها، وبلغت الرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 28 مليونا و818 ألفا و508 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 43 مليونا و 253 ألفا و810 جنيها.

وخلال شهر أبريل 2018 أيضا بلغ عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات 95 بيانا جمركيا واردا نهائيا معدات ( حفارات – لوادر – شوك رافعة – جرارات وحصادات زراعية ) بقيمة إجمالية 30 مليونا و 747 ألفا و946 جنيها.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 2 مليون 130 ألفا و824 جنيها، والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 5 ملايين و 202 ألفا و 623 جنيه، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 7 ملايين و333 ألفا و 447 جنيها.

كما قامت إدارة متابعة دفاتر سيارات المنطقة الحرة بتحصيل غرامات ومخالفات عن السيارات بالمنطقة الحرة خلال الفترة نفسها بمبلغ 28 ألفا و123 جنيها.

وبذلك تكون القيمة الإجمالية لسيارات الركوب الملاكى ورسائل سيارات النقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها من الإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد خلال شهر أبريل 2018 حوالى 385 مليونا و664 ألفا و816 جنيها.

ويكون إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 52 مليونا و 656 ألفا و 571 جنيها، وإجمالى الضرائب والرسوم المحصلة لحساب جهات أخرى 48 مليونا و 849 ألفا و 765 جنيها.

ويكون إجمالى الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك السيارات بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة خلال شهر أبريل 2018 حوالى 101 مليونا و 506 ألفا و 336 جنيها.