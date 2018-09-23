ميناء بورتوفيق يلفظ أنفاسه الأخيرة

نادية سلام:استبعد عدد من مستثمرى النقل البحرى بالسويس، استئناف حركة ميناء بورتوفيق أمام سفن الركاب، على الخط الملاحى «السويس – جدة»، بسبب طول الرحلة وزيادة التكاليف، مقارنة بالخط الملاحى «ضبا – سفاجا»، الذى يحقق عوائد وتكاليفه أقل.يذكر أن النائب عبد الحميد كما

نادية سلام:

استبعد عدد من مستثمرى النقل البحرى بالسويس، استئناف حركة ميناء بورتوفيق أمام سفن الركاب، على الخط الملاحى «السويس – جدة»، بسبب طول الرحلة وزيادة التكاليف، مقارنة بالخط الملاحى «ضبا – سفاجا»، الذى يحقق عوائد وتكاليفه أقل.

يذكر أن النائب عبد الحميد كمال، بمجلس النواب لمحافظة السويس، الذى قدم بلاغا إلى على عبد العال، رئيس المجلس، للتحقيق فى توقف محطة الركاب الجديدة، فى ميناء بورتوفيق بالسويس الأسبوع الماضى.

اتهم كمال فى تصريح لـ«المال»، هيئة موانيء البحر الأحمر، بإهمال ميناء بورتوفيق بالسويس، وعدم تشغيل محطة سفر الركاب الجديدة، التى تم تطويرها بقيمة 20 مليون جنيه، ولم تستخدم منذ أعوام، سواء فى رحلات السفر الحج والعمرة، وسفر العاملين تحت حجج وهمية.



يعد تشغيل الميناء أمام الركاب مطلبا رئيسيا لأهالى السويس، بعد توقف الميناء منذ 2006، إثر غرق العبارة «السلام 98»، التى راح ضحيتها 1032 شخصا.

قال كمال إن محافظة السويس تعد الثالثة فى معدل البطالة على مستوى الجمهورية، بسبب توقف الميناء، بجانب تضرر العاملين فى الخدمات البحرية.

قال محمد رفعت، رئيس مجلس إدارة أسد البحرية بالسويس، إن المسافة بين جدة والسويس تصل إلى 630 ميل بحرى، وتعتبر رحلة طويلة فى ظل قوانين المنظمة البحرية الدولية، وتعد رحلة دولية طويلة، وأن أى رحلة بين مينائى لدولتين مختلفتين تزيد عن 600 ميل توصف أنها رحلة دولية طويلة، ولها شروط محددة.

من بين الشروط أن السفن تلتزم بعدد ركاب وكبائن محددة وتصل إلى 400 كبينة على سبيل المثال، بينما لو الرحلة أقل من 600 ميل، تسمى رحلة دولية قصيرة، ويسمح لمالك السفينة نقل الركاب بما يكفى الكبائن والكراسى الثابتة بالمركب، التى تصل إلى 1600 راكب.

ذكر رئيس شركة أسد البحرية فى السويس، أن مالك السفينة يحقق ربحا عاليا فى الرحلة القصيرة، بالتالى لايلجأون للرحلات القصيرة، لكن يمكن العمل على حل أزمة ميناء بورتوفيق، من خلال الاستفادة من القواعد التى تنص عليها المنظمة البحرية، التى من بينها إمكانية اعتبار الرحلة التى تزيد مساحتها عن 600 ميل أنها «قصيرة« شرط موافقة الدولتين، وزيادة إجراءات التأمين وأطواق النجاة .

يرى رفعت أن هناك حلولا لتشتغيل محطة ركاب ميناء بوتوفيق، تتلخص فى إعادة تفعيل الاتفاقية بين مصر والسعودية مرة أخرى، أن الرحلة بين جدة والسويس، رحلة قصيرة، تستوعب عدد أكبر من الركاب، ما يحقق جذب لملاك السفن بالعمل مرة أخرى بالميناء.

كما يمكن أن يتم تشغيل خط ملاحى للركاب بميناء السويس /ميناء المللك عبد الله، والمسافة تصل إلى 540 ميلًا، وهو ميناء متطور ويعتبر رحلة دولية قصيرة، وفقاً لرفعت، مضيفاً أنه من الممكن اللجوء إلى حل ثالث، وهو بناء محطة ركاب جديدة بميناء السخنة، وتعمل على خط ملاحى جدة /السخنة، ما يحقق حركة اقتصادية تخدم السويس، وتحد من البطالة، وأن «السويس» تبعد عن السخنة 60 كم.

قال أحمد الشامى، رئيس مجلس إدارة أم القرى للأعمال البحرية، إن ميناء بورتوفيق كان قبلة سفر الحجاج والمعتمرين، قبل تفعيل خطى «ضبا/ سفاجا» و«نويبع /العقبة».

أوضح أن المستثمر اتجه إلى أقصر الطرق لتشغيل الخطوط الملاحية، لذلك كان الاتجاه إلى «ضبا /سفاجا« التى تصل المسافة إلى 100 ميل بحرى، ما يقلل تكاليف ووقت الرحلة، ما يزيد من عدد الرحلات.

أوضح الشامى أن الميناء شهد تراجعًا كبيرًا فى حركة سفن الركاب بعد خروج مراكب «السلام« من العمل به، بجانب أن الدولة لم تدعم النقل البحرى أمام السفر بالطيران والسفر البرى الى السعودية.

قال إن تطوير محطة الركاب «بورتوفيق» يعد قرارا خاطئا من البداية، لعدم بحث الأمر جيدا مع ملاك السفن والمستثمرين، لا سيما أن الرحلة بين جدة والسويس، ذات تكاليف عالية، وعائداتها قليلة بصفتها رحلة دولية طويلة، ما يتطلب تشريعات من الدولة بتخفيض سعر الوقود بنسبة %20، لأن أغلب الرحلة يكون داخل المياه الإقليمية المصرية.

أكد أنه لا أمل فى تشغيل ميناء بورتوفيق – على حد قوله – مطالبا بضرورة ضم محطة الركاب، إلى ترسانة السويس، للتوسع فى ساحات الإصلاح والصيانة، لا سيما أن الميناء يخدم السفن القادمة لقناة السويس من المدخل الجنوبى، وتعد أعمال خدمات وصيانة السفن، كثيفة العمالة، وتحل مشكلة البطالة المتفاقمة فى السويس، بعد وقف حركة الركاب داخل الميناء.

فى نفس السياق قال رامى مكاوى، مالك وحدات بحرية أن ميناء بورتوفيق، متوقف بفعل فاعل -على حد تعبيره- موضحا أن ميناء «بورتوفيق» الأفضل على مدار التاريخ لنقل الركاب، والبضائع نظرا لقربه من منطقة الدلتا، التى يرتكز بها %70 من نسبة سكان الدولة.

يرى مكاوى أن اعتبار مسافة 625 ميلًا، وهى المسافة بين ميناء بورتوفيق بالسويس، وميناء جدة الإسلامى رحلة دولية قصيرة (رحلة خاصة بين دولتين) والتغاضى عن 25 ميلًا، الفرق بين الرحلة الدولية الطويلة (أكثر من 600 ميل) أو السماح بدخول السفن ( سفن الركاب والبضائع ) رورو باسنجر إلى ميناء السخنة بالسويس، علما أن الجانب السعودى تغاضى بالفعل عن 25 ميلا الفارق بين الرحلات الدولية القصيرة، والطويلة.

يرى أن هناك حل ثان، أن تقوم وزارة النقل بوضع ضوابط للسفن الأجنبية العاملة على الخطوط المصرية، والمستفيدة من حمل الركاب المصريين، وتصدر قرارات أن كل شركة من الشركات المالكة، والمشغلة لهذه النوعية من السفن ( رورو باسنجر)، التى تمتلك أكثر من سفينة على الخطوط المصرية، وأن تضع مركب واحد على الأقل بميناء السويس، وأن أغلب السفن الحالية بنسبة 95 % غير مملوكة لمصريين، ومن هنا يكون الهدف ربحى بحت، دون النظر إلى راحة الركاب المصريين، وما يعانوه من مشقة حتى الوصول إلى ميناء سفاجا، أو ميناء نويبع.

أشار إلى أن الرحلة موسمية، وأغلبها من كبار السن من الحجاج، والمعتمرين، والعمالة الموسمية بدول الخليج العربى، وهم بالفعل مجبرين على قطع طريق سفر برى، يستغرق على الأقل 7 ساعات بالسيارات، حين أن ميناء بورتوفيق يبعد ساعة ونصف عن الدلتا والعاصمة.

أرجع مكاوى تمسك الشركات والمستثمرين غير المصريين، من ملاك ومشغلى السفن برحلات على سفاجا جدة، لأنها تصل إلى 8 رحلات شهرية على الخط الملاحى سفاجا جدة، مقارنة بخمس رحلات للخط الملاحى السويس/ جدة، التى تصل عدد ساعات الإبحار بها إلى 32 ساعة.

ذكر أن الملاك يبحثون عن الهدف الربحى فقط، وهو فرق ساعات الإبحار وبالتالى فرق عدد الرحلات المنفذة، وفرق عدد الركاب، وتوفير الوقود، والاستهلاكات الناتج عن فرق المسافات، وثبات سعر التذكرة على الراكب بالنسبة للرحلتين.

طالب بضرورة تدخل الدولة والقيام بدورها فى البحث عن راحة المواطن المصرى، من خلال إعلان الدولة ممثلة فى وزارة النقل، عن تخفيض %25 على كافة الرسوم المستحقة لهيئة الموانئ بالنسبة لسفن ( رورو باسنجر)، التى تعمل بميناء السويس، وأن هذا التخفيض مردود وبمكاسب أكثر من الخدمات الأخرى، التى تنعش كل من يتعامل مع الميناء من موردين، ومقاولين، وحمالين، وسائقين، وجمارك، و مستوردين، وخلافة من أصحاب المهن المكملة، والمتعلقة بأنشطة النقل البحري.