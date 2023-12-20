«ميناء بورتوفيق» يشهد تصدير 8000 طن دقيق إلى السودان

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء “بورتوفيق” شهد تصدير 8000 طن دقيق على متن السفينة “صوفيا2” إلى السودان، موضحا أن أرصفة موانئ الهيئة شهدت تراكي 9 سفن، وتم تداول 25000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1012 شاحنة و160 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 510 شاحنة و145 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 20000 طن بضائع ، 502 شاحنة و15 سيارة ، ووصول وسفر 1590 راكبا.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين أمل ودليلة فيما تغادر العبارة سينا، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية وغادرت اربع سفن وهي أمل، دليلة، بوسيدون اكسبريس والحرية ، كما شهد ميناء نويبع تداول 2150 طنا و270 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أيله و آور.

