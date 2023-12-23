ميناء «بورتوفيق» يستقبل 580 سيارة بحمولة 1160 طنا قادمة من السعودية

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن استقبال ميناء بورتوفيق اليوم السفينة الحرية2 وعلى متنها 580 سيارة بوزن 1160 طنا قادمة من جدة، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة ENGI قادمة من السودان.

ويصل إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة إلى 8 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 776 شاحنة و678 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 401 شاحنة و668 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، 375 شاحنة و10 سيارات، وصول وسفر 1590 راكبا.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس اربع سفن هي أمل، دليلة، الرياض وبوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن هي الرياض، الحرية ودليلة، كما تم تداول 2080 طن بضائع و272 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة.

