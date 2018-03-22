ميناء بورتوفيق يستقبل 250 سيارة قادمة من جدة

نادية صابر صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء بورتوفيق يستعد اليوم لاستقبال السفينة ايجبشيان ديجنتى وعلى متنها 250 سيارة قادمة من جدة. كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال ثلاث سفن وهى مسرة، النوى اكسبريس، بوسيدون اكسبريس…

نادية صابر

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء بورتوفيق يستعد اليوم لاستقبال السفينة ايجبشيان ديجنتى وعلى متنها 250 سيارة قادمة من جدة.

كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال ثلاث سفن وهى مسرة، النوى اكسبريس، بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 362 راكبا و 124 شاحنة بضائع و 8 شاحنات عفش ركاب و 11 سيارة، كما تغادر السفينتان عمان والحرية 2 وعلى متنهما 147 راكبا و 117 شاحنة بضائع و 4 سيارات.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة ALexandros THOS وعلى متنها 31 الف طن الومنيوم قادمة من استراليا والسفينتين عمان والحرية 2 وعلى متنهما 118 راكبا و 68 شاحنة بضائع وسيارة وغادرت ثلاث سفن وهى مسرة، الحرية2، النوى اكسبريس، بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 351 راكبا و 163 شاحنة بضائع و 8 سيارات.

على جانب آخر، يشهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة القاهرة وعلى متنها 127 راكبا و 6 سيارات.

و فى نفس السياق، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1251 راكبا وتداول 167 شاحنة، حيث يستعد اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 155 راكبا وبراد و 2 تريللا وسيارة، كما تغادر السفينتان برنسيسة وبريدج وعلى متنهما 31 راكبا و50 برادا و 15 تريللا.

بينما شهد الميناء بالامس استقبال ثلاث سفن وهى برنسيسة، سينا، بريدج وعلى متنها 319 راكبا و 10 برادا و 9 تريللات و 34 سيارة تصدير، فيما غادرت ثلاث سفن وهى برنسيسة، سينا، بريدج وعلى متنها 746 راكبا و 55 برادا و 25 تريللا و 4 سيارات و 2 باص جيت.