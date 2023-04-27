ميناء بورتوفيق يستقبل سفينة على متنها 200 سيارة قادمة من جدة

أعلن المركز الإعلامي ل

عن استقبال ميناء بورتوفيق السفينة Lady roz وعلى متنها 200 سيارة بوزن 600 طن قادمة من جدة .

وتابعت أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغت 12 سفينة وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، منها 481 شاحنة و293 سيارة ووصول وسفر 1300 راكب بموانيها.

وشملت حركة الواردات 4600 طن بضائع ، 278 شاحنة و271 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4400 طن بضائع ، 203شاحنة و22 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة دليلة، فيما غادرت الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 800 طن بضائع و115 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا