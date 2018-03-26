ميناء بورتوفيق يستعد لاستقبال السفينة DODO

نادية صابرقال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر إن ميناء بورتوفيق يستعد اليوم لاستقبال السفينة DODO و على متنها 350 سيارة قادمة من جدة .كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة Elvira Bulkar و على متنها 26 ألف طن فحم بترولى أخضر قادمة من الكويت لغرض التحميص لانتاج البلوكات و استخ

نادية صابر

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر إن ميناء بورتوفيق يستعد اليوم لاستقبال السفينة DODO و على متنها 350 سيارة قادمة من جدة .

كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة Elvira Bulkar و على متنها 26 ألف طن فحم بترولى أخضر قادمة من الكويت لغرض التحميص لانتاج البلوكات و استخلاص الالومنيوم لصالح شركة مصر للالومنيوم .

وتم رفع درجة الاستعداد بالميناء لاستقبال الشحنة و قامت الهيئة بالزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط و الاشتراطات و المعايير الخاصة باستخدام و تداول الفحم البترولى و الحجرى طبقا لتعديل اللائحة التنفيذية الصادرة من رئيس مجلس الوزراء رقم ( 964 ) لسنة 2015 بتاريخ 19/4/2015 لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ( ملحق رقم 12 ) .

مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة اعمال التفريغ و التخزين و اعداد تقرير بعد الانتهاء من كافة الاعمال .

كما استقبل الميناء ثلاث سفن اخرى وهى عمان ، الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 295 راكبا و 169 شاحنة بضائع و 6 شاحنة عفش ركاب و15 سيارة وغادرت السفينتين مسرة و النوى اكسبريس و على متنهم 241 راكبا و 85 شاحنة بضائع و 8 سيارة .

فيما شهد الميناء بالامس مغادرة ثلاث سفن وهى عمان ، الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 296 راكبا و 179 شاحنة بضائع و11 سيارة .

على جانب آخر ، يشهد ميناء الغردقة استقبال العبارة القاهرة و على متنها 216 راكبا و 10 سيارة فيما شهد الميناء بالامس مغادرة العبارة القاهرة و على متنها 181 راكبا و 19 سيارة .

و فى نفس السياق ، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 1197 راكبا منهم 191 معتمرا و 4 باص عمرة و تداول 116 شاحنة

ويستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة ايلة و على متنها 169 راكبا و 40 سيارة تصدير كما تغادر السفينتين ايلة و سينا و على متنهم 135 راكبا منهم 95 معتمرا و 2 باص عمرة و 22 براد و 20 تريلا .

بينما شهد الميناء بالامس استقبال ثلاث سفن و هى ايلة ، سينا ، بريدج و على متنهم 214 راكبا و 8 براد و 19 تريلا فيما غادرت السفينة سينا و على متنها 679 راكبا منهم 96 معتمرا و 2 باص عمرة و 31 براد و 16 تريلا .

