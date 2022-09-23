«ميناء القاهرة الجوي» تناقش مع وكلاء الشحن تطبيق نظام «التسجيل المسبق»

تعقد شركة ميناء القاهرة الجوي الأحد المقبل، اجتماعا مع وكلاء الشحن الجوي، وشعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية بالقاهرة بشأن تطبيق منظومة نظام التسجيل المسبق للشحنات على نشاط الشحن الجوي، حيث تم البدء في تطبيقه تجريبيا منتصف مايو الماضي.

وأشار المحاسب مجدي اسحاق عازر رئيس مجلس ادارة الشركة، إلى أن ميناء القاهرة الجوي هو المسئول إداريا عن التنسيق بين كافة الجهات المعنية بمطار القاهرة الدولي بهدف الاسراع في خطوات الافراج عن الشحنات سواء الصادرة أو الواردة.

وأضاف في خطابه لشعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية بالقاهرة ” اطلعت عليه المال ” من المقرر دراسة موقف تدريب الشركات على منظومة التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) ، وموقف شركات الطيران من التعامل مع رقم تعريفي ( ACID ) .

كما سيتم دراسة الموقف النهائي للتجارب التي تمت مع شركات الشحن ( وكلاء الشحن – مقدمي الخدمات اللوجستية) ومدى جاهزية منظومة التسجيل المسبق للشحنات للبدء في التنفيذ الفعلي مطلع العام المقبل.

كما سيتم مناقشة موقف منظمة ” الاياتا ” من الاعلان لتعميم الاجراءات على شركات الطيران العالمية، بالاضافة الى موقف مذكرة وكلاء الشحن بخصوص كيفية التعامل مع البوالص الرئيسية والمجمعة وكيفية ادراج (ACID )، بالاضافة الى الموقف النهائي لشركات البريد وكيفية التعامل مع المنظومة.

وخلال 20 سبتمبر المقبل، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تمت الاستجابة لمجتمع الأعمال من المتعاملين مع المنظومة الجمركية، وتيسيرًا عليهم ومراعاة للظروف الحالية العالمية والمحلية، وبعد موافقة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فقد تم مد الفترة التجريبية لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية حتى ٣١ ديسمبر المقبل، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي في الأول من يناير ٢٠٢٣، بدلًا من الأول من أكتوبر ٢٠٢٢، وذلك لمنح المستوردين والمستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات وقتًا إضافيًا لتوفيق أوضاعهم والتسجيل على المنظومة الجديدة، والتدرب عليها؛ بما يُسهم في إنجاح هذا النظام الجديد على نحو يُساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات، وحظر دخول البضائع الرديئة إلى الأسواق.

وأشار الوزير، إلى حرص الوزارة على إتاحة فترة زمنية أطول لكل الشركات والمصدرين الأجانب لاستكمال استعداداتهم للتعامل على المنظومة الجديدة؛ خاصة في ظل استمرار تأثير جائحة «كورونا»، والحرب في أوروبا، وتأثيرها على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وتزايد حدة الموجة التضخمية؛ بما يضمن الاستفادة من التيسيرات التي يتيحها هذا النظام، والوصول إلى أعلى درجات الحوكمة للواردات السلعية للموانئ المصرية، والالتزام بمعايير الجودة للسلع المستوردة.

وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إننا مستمرون في تذليل أي عقبات أمام المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي وتقديم كل سبل الدعم الفني لهم من أجل تسهيل انضمامهم إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، حيث يتم عقد دورات تدريبية، بمقر الوزارة أو «أون لاين»، لكل أطراف المنظومة الجمركية سواءً مجتمع الأعمال أو الجهات المعنية بتطبيق نظام «ACI» بالموانئ الجوية؛ في إطار حرصنا على توفير كل مقومات النجاح الكفيلة بتحقيق المستهدفات المنشودة للمواطنين.

ودعا «غتوري»، المتعاملين مع المنظومة الجمركية الذين يستوردون بضائع من الخارج عبر الموانئ الجوية، إلى سرعة الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة»: www.nafeza.gov.eg، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المنظومة الجديدة، موضحًا أنه ينبغي على المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين تقديم كل مستندات الشحنة قبل شحن البضائع بالموانئ الجوية؛ للحصول على رقم القيد الجمركي «ACID».