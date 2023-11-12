ميناء القاهرة الجوي : إحباط محاولة لاختراق الموقع الإلكتروني للشركة وجميع البيانات بأمان

صرح مصدر مسئول بشركة ميناء القاهرة الجوي عن إحباط محاولة اختراق موقع الشركة الإلكتروني والتصدي لها بنجاح، حيث تم حجب الموقع عن العمل كأحد الإجراءات الاحترازية من قبل الجهات المختصة لحين التأكد من جاهزية الموقع للعمل مرة اخرى ومن المتوقع أن يعود إلى العمل بشكل طبيعي مع نهاية اليوم .

وأشار المصدر إلى أن جميع الخدمات والبيانات الخاصة بالموقع بأمان ولم تتاًثر بمحاولة الاختراق هذه، حيث أن الشركة تطبق أعلى معايير الأمن السيبراني مؤكدا على سلامة كافة البيانات والمعلومات والتي من بينها (أسماء المطاعم والكافتيريات وشركات الأسواق الحرة – الاستراحات.. وغيرها ).

وستقوم شركة ميناء القاهرة الجوى على الفور بالبدء في التحقيقات لمعرفة هوية المتسبب في هذه المحاولة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.