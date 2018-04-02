ميناء العين السخنة يستقبل السفينة العملاقة Sea frer

المال خاصاستقبلت ميناء العين السخنة السفينة العملاقة Sea frer من نوعية Cape size بحموله قدرها 142000 ألف طن من خام الحديد لصالح إحدى كبرى شركات تصنيع الحديد بمصر وقال السيد محمد مطاوع العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة كلاركسون شيبنج ايجنسي الوكيل الملاحي للسفينة إنها تعد أكبر سفينة

المال خاص

استقبلت ميناء العين السخنة السفينة العملاقة Sea frer من نوعية Cape size بحموله قدرها 142000 ألف طن من خام الحديد لصالح إحدى كبرى شركات تصنيع الحديد بمصر

وقال السيد محمد مطاوع العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة كلاركسون شيبنج ايجنسي الوكيل الملاحي للسفينة إنها تعد أكبر سفينة تقوم بالتفريغ علي رصيف ميناء السخنة بعمق يصل إلى 15.5 متر.

وأضاف: “تعد هذه هي السابقة الأولى من نوعها مما يعكس التطورات بالمواني المصرية”

وتابع السيد محمد مطاوع المدير التنفيذي لشركه كلاركسون شيبنج ايجنسي أن الشركة بجميع فروعها في جمهورية مصر العربية تعمل علي استقدام السفن ذات الحمولات الأعلى والعمق الأكبر بالتعاون مع هيئة مواني البحر الأحمر لما للشركة من خبرة كبيرة في أعمال النقل البحري والاستشارات البحرية والوكالات الملاحية وتقدم الدعم لأكثر من 2500 هيكل وكيان وأكثر من 600 حقل بترول وغاز في مراحل التخطيط والإنتاج.