ميناء العريش يستقبل شحنتي معدات محطة الكهرباء خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى

يواصل ميناء العريش البحري التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال عيد الأضحي المبارك استقبال سفينتين جديدتين حمولة 7 آلاف طن ، تحمل معدات ومهمات ومستلزمات محطة كهرباء العريش الجارى تنفيذها حاليا فى إطار دعم وتعزيز قدرة المحطة لتعمل بطاقة 320 ميجاوات؛ لخدمة المدينة ضمن أعمال التنمية التي تشهدها محافظة شمال سيناء.

وتعمل محطة كهرباء العريش البخارية حاليًا بقدرة ٧٠ ميجاوات، ويأتي استقبال هذه المعدات لرفع كفاءتها وتعزيز قدرتها الكهربائية للوصول لكفاءة كهربائية جديدة تبلغ ٣٢٠ ميجاوات ، وذلك ضمن خطة الدولة المصرية لرفع كفاءة شبكات الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية، فضلًا عن التنمية التي تشهدها شمال سيناء في الجمهورية الجديدة.

وأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم ، تفريغ باقي حمولات السفينة Topaz Moskova (حاملة الحمولات الثقيلة)، خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، والتى استقبلها الميناءالثلاثاء الماضي، قادمة من ميناء دمياط محملة بمعدات محطة كهرباء العريش البخارية بحمولة 3500 طن، تحتوي على عدد 2 محولات قدرة وتوربينات ومستلزمات المحطة.

وقد استقبل الميناء أول معدات المحطة الثلاثاء الماضي لأول مرة في تاريخه يستقبل هذا النوع من حاملة الحمولات الثقيلة وتفريغ شحنة معدات وتوربينات للمحطة والتي تتطلب استعدادات خاصة.

وأكد البيان أنه تم اتخاذ جميع التدابير من تجهيز الأوناش والكساحات والعربات المخصصة للنقل، وكذلك تجهيز الأرصفة لتفريغ المعدات الثقيلة، وتخزينها داخل ساحات الميناء، فضلًا عن تنسيق وتعاون إدارة الميناء مع الجهات الأمنية المعنية لاستقبال السفينة وتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينة من قطر وإرشاد، وتأتي هذه المعدات في إطار عمليات تجديد ورفع كفاءة وتعزيز القدرة الكهربائية للمحطة بالعريش لخدمة المدينة والمشروعات القائمة بها.

يذكر أن شركة حسن علام للإنشاءات – قطاع الطاقة- هو المقاول الرئيسي لمحطة الكهرباء حيث تعد هذه المحطة الأولى من محطات توليد الكهرباء التي تقوم الشركة بفك ونقل وتركيب الوحدات والمعدات بها ضمن المحطات في المناطق الأكثر احتياجاً في تعزيز القدرة الكهربائية بها، حيث شاركت في عملية نقل التوربينات من ميناء دمياط لميناء العريش.

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أعمال تفريغ معدات محطة كهرباء العريش بالميناء

ويشهد حالياً ميناء العريش أعمال تطوير جارية بإنشاء أرصفة بحرية جديدة الأول بطول 250 مترًا لتصل نسبة التنفيذ به إلى 90% على أن يتم تسليمه بنهاية العام الجاري، ويبلغ طول الرصيف الثاني 915 مترا بجانب أعمال تكريك تقوم بها هيئة قناة السويس للوصول لعمق 14 مترًا بالميناء، وكذا تنفيذ حاجز أمواج بطول 1250 مترا والذي بلغت نسب التنفيذ به 90٪، وهذه الأعمال تنفذها شركات المقاولات الوطنية المصرية.