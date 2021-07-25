ميناء العريش يستقبل السفينة MINI STAR لتصدير 5500 طن أسمنت إلى اليونان

ويتبع ميناء العريش موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مدخل القناه الشرقي ويعد واحدا من أهم موانئ القطاع الشمالى للهيئه الاقتصادية

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم أن ميناء العريش البحرى قد استقبل السفينة MINI STAR القادمة من ميناء طرطوس بسوريا ويبلغ طولها 107 أمتار والغاطس 6.5 متر وذلك لتصدير 5500 طن أسمنت أبيض إلى اليونان.



وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 19 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر وصول سفينة.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج سفينتي حاويات وبضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتي حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وبضائع عامة.



وأكدت موانئ بورسعيد أنه جار التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.