ميناء العريش يستقبل أول سفينة حمولات ثقيلة لمعدات محطة الكهرباء بشمال سيناء (صور)

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبال ميناء العريش التابع لها، السفينة Topaz Moskova (ناقلة الحمولات الثقيلة)، اليوم، قادمة من ميناء دمياط ومحملة بمعدات ومهمات محطة كهرباء العريش البخارية في إطار تجديد ودعم وتعزيز قدرة المحطة لتعمل بطاقة 320 ميجاوات وذلك لخدمة المدينة ضمن أعمال التنمية التي تشهدها محافظة شمال سيناء.

واستقبل ميناء العريش السفينة بحمولة 3500 طن لأول مرة في تاريخه، وهي الأولى من نوعها أيضًا التي يستقبلها الميناء منذ إعادة تشغيله في يناير 2021 محملة بمعدات يتم تفريغها على الرصيف، إذ يعتبر الميناء أحد الموانئ التابعة للمنطقة والتي تعمل حاليا على شحن السفن فقط بالمنتجات والبضائع السيناوية وتصديرها للأسواق الخارجية.

وفي ذات السياق، أعلن المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن استقبال هذا النوع من سفن الحمولات الثقيلة في ميناء العريش يتطلب استعدادات خاصة؛ لذا تم اتخاذ كافة التدابير من تجهيز الأوناش والكساحات والعربات المخصصة للنقل، وكذلك تجهيز الأرصفة لتفريغ المعدات الثقيلة والتي تتضمن توربينات ومداخن ومستلزمات للمعدات، وتخزينها داخل ساحات الميناء استعدادًا لاستقبال باقي الشحنات الأخرى عقب إجازة عيد الأضحى، فضلًا عن تنسيق وتعاون إدارة الميناء مع الجهات الأمنية المعنية لاستقبال السفينة وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول السفينة من قطر وإرشاد، لافتًا إلى أن هذه المعدات تأتي في إطار عمليات تجديد ورفع كفاءة وتعزيز القدرة الكهربائية للمحطة بشمال سيناء وخدمة المدينة والمشروعات القائمة بها.

وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية أن استقبال هذا النوع من السفن يأتي في إطار رؤية الهيئة لتطوير الموانئ التابعة ضمن استراتيجية الجمهورية الجديدة في تطوير الموانئ المصرية، فضلًا عن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في تسريع وتيرة العمل بموانئ المنطقة الاقتصادية بالتوازي مع أعمال التطوير الجارية، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي قام به قطاع الطاقة التابع للشركة الوطنية المصرية (مجموعة حسن علام) كمقاول رئيسي لمحطة الكهرباء مشاركًا في عملية انتقال وتركيب المهمات من ميناء دمياط لميناء العريش، والتعاون كذلك مع شركة (الرحاب للشحن والتفريغ) المسئولة عن تفريغ الحمولة، ما يعكس شراكة الهيئة الدائمة وتنسيقها المستمر مع الشركات الوطنية المصرية.

من جانبه، أوضح المهندس محمد عمرو مدير الموقع بشركة حسن علام، أن محطة كهرباء العريش البخارية تعمل حاليًا بقدرة 70 ميجاوات، ولرفع كفاءتها وتعزيز قدرتها الكهربائية تم استقبال معدات اليوم من عدد 2 توربين غازي ومهمات تابعة أخرى، لتبلغ الكفاءة الكهربائية الجديدة 320 ميجاوات ، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لرفع كفاءة شبكات الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية، فضلًا عن التنمية التي تشهدها شمال سيناء في الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن هذه الشحنة هي الأولى ضمن ثلاث شحنات أخرى تصل تباعًا للميناء ومنها لمحطة الكهرباء.

الجدير بالذكر أن ميناء العريش يشهد أعمال تطوير جارية بإنشاء أرصفة بحرية جديدة الأول بطول 250 مترًا لتصل نسبة التنفيذ به إلى 90% على أن يتم تسليمه بنهاية العام الجاري، ويبلغ طول الرصيف الثاني 915 مترا بجانب أعمال تكريك تقوم بها هيئة قناة السويس للوصول لعمق 14 مترًا بالميناء، وكذا تنفيذ حاجز أمواج بطول 1250 متر والذي بلغت نسب التنفيذ به إلى 90%، وهذه الأعمال تنفذها شركات المقاولات الوطنية المصرية.