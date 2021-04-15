ميناء العريش يبدأ تصدير 8400 طن ملح إلى لبنان

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم الخميس، عن تواصل تصدير المنتجات السيناوية إلى الخارج عبر ميناء العريش البحري، حيث استقبلت الميناء السفينة FK HATICH التى ترفع علم كومورس والمتجهة إلى لبنان بحمولة 5400 طن ملح، حيث يبلغ طول السفينة 107 متر وغاطس 6.5 متر ، كما استقبل الميناء السفينة LILI التى ترفع علم سانت كيتس والمتجهة أيضاً إلى لبنان بحمولة 3 آلاف طن ملح و يبلغ طولها 81.5 متر وغاطس 6.5 متر .

وبوصول وشحن هذه السفن، فإن ميناء العريش البحري التابع للمنطقة الاقتصادية قد سجل دخول 21 سفينة بعد إعادة تشغيله، والعاشر من نوعهما لتصدير الملح إلى السوق الخارجية ، ليصبح إجمالي ما تم تصديره من الملح عبر ميناء العريش أكثر من 47 ألف طن .

على جانب آخر استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة MILLAC التى ترفع علم جزر القمر بطول 96 متر وغاطس 7 متر لتفريغ 5900 طن رخام بالميناء، كما استقبل الميناء السفينة ARINDA JOY التى ترفع علم بهاما بطول 116 متر وغاطس 7.6 متر لتفريغ 6800 طن رخام بالميناء.

وفى هذا الصدد يجري التنسيق بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.