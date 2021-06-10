ميناء العريش : تصدير 3100 طن ملح إلى إيطاليا

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادراليوم عن استمرار عمليات تصدير الملح إلى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش البحرى حيث تم استقبال السفينة SKY MOON 2 القادمة من ميناء الإسكندرية والتى ترفع علم مولدوفيا ويبلغ طولها 78 مترا والغاطس…

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادراليوم عن استمرار عمليات تصدير الملح إلى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش البحرى حيث تم استقبال السفينة SKY MOON 2 القادمة من ميناء الإسكندرية والتى ترفع علم مولدوفيا ويبلغ طولها 78 مترا والغاطس 6.7 متر لشحن 3100 طن ملح إلى إيطاليا .

وذكر بيان الهيئة أنه بوصول وشحن هذه السفينة فإنها تعتبر الثانية عشرة من نوعها لتصدير الملح إلى السوق الخارجية ليصبح إجمالي ما تم تصديره من الملح إلى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش إلى 53 ألف طن .

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 27 سفينة حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 6 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج 3 سفن حاويات وسفينتى بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة.



وفى هذا الصدد يجرى التنسيق بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن على الأرصفة.