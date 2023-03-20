ميناء العريش البحري يستقبل أبناء سيناء لتفقد أعمال تطويره

أكد وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حرص الهيئة على التواصل المجتمعي مع أبناء سيناء وإشراكهم وتوعيتهم بالمشروعات التي تقوم بها الهيئة اتساقًا مع توجهات الدولة المصرية بتنمية أرض الفيروز.

زيارات أبناء سيناء لميناء العريش

وأشار إلى اهتمام الهيئة بتوعية شباب الجامعات خلال الزيارات التي يتم التنسيق لها مع الجهات المعنية والمحافظة للتعريف بالأعمال والمشروعات على الأرض للشباب والتوعية بأهميتها في تنمية الاقتصاد الوطني.

وينظم ميناء العريش البحري التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع المحافظة زيارات ميدانية لطلبة المدارس والجامعات وشباب الأحزاب للتعرف على حجم الأعمال التي تتم في ميناء العريش من تطوير وتوسعة، للاستغلال الأمثل لموقعه المميز.

و يعد الميناء المنفذ البحري الوحيد للمحافظة لتصدير المنتجات السيناوية إلى الأسواق الخارجية ونظرا لموقعه المتميز كبوابة للربط بين أوروبا وآسيا مما يساهم في أعمال التنمية ودعم الاستقرار وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وخلال هذه الزيارات يتم تقديم شرح تفصيلي عن أعمال التطوير الجارية بالميناء من إنشاء أرصفة جديدة قادرة على استقبال السفن العملاقة، وكذلك إنشاء ساحات تخزينية وربط طرق الميناء بالطرق الدائرية التي تربط شمال سيناء بجنوبها مما يزيد من القدرة الإنتاجية للمصانع العاملة بسيناء، ويساهم في زيادة الصادرات السيناوية إلى الخارج، وتوفير فرص عمل لشباب المحافظة من أبناء سيناء.

من جانبه، قال اللواء محمد شريف مدير الميناء أن الميناء تحرص على التواصل مع أبناء سيناء وخاصة شباب الجامعات وطلاب المدارس وتصحيح الصورة المغلوطة التي يتداولها البعض تجاه التنمية التي يشهدها الميناء، فضلاً عن التعرف على حجم الأعمال التي تتم على أرض الواقع.

تجدر الإشارة إلى أن ميناء العريش البحري يشهد أعمال تطوير كبيرة سواء من خلال تنفيذ أرصفة بحرية بطول 250 متر ويجرى حاليًا التشغيل التجريبي له ورصيف بطول 915 مترا و أعمال التكريك وساحات التداول والطرق الداخلية والأسوار والبوابات ورفع كفاءة المباني، ومن المتوقع انتهاء أعمال تطوير الميناء في الربع الأول من عام 2024.