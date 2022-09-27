ميناء العريش استقبل 64 سفينة صدرت المنتجات السيناوية للخارج



أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء العريش البحري شهد نشاطاً ملحوظاً في حركة تداول السفن وتصدير البضائع السيناوية إلى الأسواق الخارجية، خاصة أوروبا وآسيا وإفريقيا خلال هذا العام 2022.

فقد سجل الميناء دخول 64 سفينة لتصدير المنتجات السيناوية للأسواق الخارجية شملت عدد 21 سفينة بضائع عامة بإجمالي حمولات 83729 طنا و43 سفينة صب جاف بإجمالي حمولات 166273 طن.

وذكر المكتب فى بيان صحفى صادر اليوم، أن ميناء العريش البحري يساهم فى تنمية شمال سيناء فقد استقبل أول سفينة تحمل معدات ومهمات للمحطة الكهربائية البخارية بمدينة العريش، وذلك فى إطار تجديد وتدعيم وتعزيز قدرة المحطة لتعمل بطاقة 320 ميجاوات، لخدمة المدينة ضمن أعمال تنمية شمال سيناء، حيث يعتبر الميناء المنفذ البحري الوحيد للمحافظة.

جدير بالذكر أن الميناء يشهد أعمال تطوير جارية وتشمل إنشاء أرصفة جديدة بطول 915 مترا ليصبح إجمالي الأرصفة 1165 مترا وزيادة الغاطس من 4 إلى 8 أمتار لتسمح بحمولات سفن تصل إلى 40 ألف طن، إضافة إلى إنشاءات الطرق وإنشاء ساحات خلفية جديدة وإنشاء أسوار وبوابات وأعمال تكريك أمام الأرصفة والممر الملاحى دائرة الدوران ومد حاجز الأمواج بطول 1320م .