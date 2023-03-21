ميناء الضبعة يستقبل مصيدة قلب المفاعل النووى «Catcher Core»

استقبل ميناء الضبعة البحري التخصصي أول معدة نووية طويلة الأجل “وهي معدة مصيدة قلب المفاعل Catcher Core”التي تختص بالوحدة النووية الأولى، حيث يأتي الإنجاز بعد إتمام عمليات الفحص والتفتيش التي تمت في أكتوبر الماضي للتأكد من إتمام عملية التصنيع بمصنع شركة تاجماش “TYAZHMASH JSC” بمدينة سيزران بروسيا الاتحادية.

ويأتي ذلك بعد قيام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من خلال التعاون المشترك مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ الميناء البحري التخصصي بالضبعة ليكون مخصصا لاستقبال المعدات النووية الخاصة بمشروع محطة الضبعة النووية، وأيضا استيفاء كافة المتطلبات المتعلقة بتشغيل الميناء.

جدير بالذكر أن مصيدة قلب المفاعل والتي من المخطط أن يتم تركيبها في قاعدة مبنى المفاعل هي إحدى المعدات طويلة الأجل المميزة لمفاعلات الجيل الثالث المتطور والذي يتم إنشاؤه بموقع الضبعة ليعبر عن أدق وأحدث التكنولوجيات المستخدمة في مجال محطات القوى النووية، وهو الأمر الذي يعكس أعلى معدلات الأمان النووي لتضمن التشغيل الآمن والمستمر للمحطة الضبعة النووية

وتنفذ شركة روساتوم الروسية محطة الضبعة النووية باجمالي استثمارات تتخطي 25 مليار دولار وبقدرة 4800 ميجاوات للمفاعلات الاربع التى تضمها المحطة