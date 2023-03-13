ميناء السخنة يشهد تداول 40 سفينة خلال فبراير الماضي

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، في بيان، اليوم الاثنين، عن نشاط موانئ المنطقة الجنوبية، خلال شهر فبراير 2023، موضحًا أن ميناء السخنة شهد حركة تداول بإجمالي بلغ 40 سفينة، ليبلغ إجمالي الحمولة المتداولة في الميناء خلال شهر فبراير 1619146.56 طن، فقد استقبل الميناء سفينة بضائع عامة غير محوّاة بواقع 1123.06 طن، و25 سفينة بضائع عامة محوّاة بلغت حمولتها 617139 طن، و5 سفن صب جاف بحمولة 557571.01 طن، و9 سفن صب سائل بإجمالي 443313.49 طن.

وسجل ميناء الأدبية إجمالي الحمولة 530537.49 طن، حيث بلغت حمولة البضائع العامة 84309.74 طن، وإجمالي حمولة الصب الجاف 225884.87 طن، وإجمالي حمولة الحاويات 61527.56 طن،

كما بلغ معدل تداول الحاويات 2126 حاوية مكافئة، ووصل إجمالي عدد السفن إلى 30 سفينة، بواقع 12 سفينة بضائع عامة، و8 سفن صب جاف، و7 سفن صب سائل، و3 سفن حاويات.

وجدير بالذكر أن موانئ المنطقة الجنوبية شهدت نشاطًا ملحوظًا خلال عام 2022؛ حيث شهد ميناء السخنة حركة تداول سفن شملت 485 سفينة؛ منها 9 سفن بضائع عامة بحمولة بلغت 39.923 طن، و58 سفينة صب جاف كانت الحمولة الإجمالية لها 5,507.999 طن، و90 سفينة صب سائل بلغ صافي حمولتها 4.079.839 طن،

و309 سفن حاويات بإجمالي عدد حاويات 929.253 حاوية مكافئة وصلت حمولتها مجتمعة إلى 8.537.518 طن؛ ليبلغ إجمالي الحمولات خلال عام 2022 نحو 18.165.279 طن، بالإضافة إلى 19 سفينة سياحية بعدد 16.466 سائح،

كما شهد ميناء الأدبية خلال عام 2022 حركة تداول سفن شملت 429 سفينة مقارنة بــ414 سفينة في 2021، بمعدل نمو 3.62% منها 129 سفينة بضائع عامة بحمولة بلغت 1.318.670 طن، مقارنة بـ1.143.081 طن خلال عام 2021.