ميناء السخنة يستقبل 61 ألف طن سكر من البرازيل

استقبلت ميناء السخنة اليوم السفينة LUCA والمتخصصة في نقل البضائع الجافة، والتي كانت محملة بنحو 61 ألف طن من السكر.

وحسب بيانات قطاع النقل البحري، فان الجهة المستوردة لتلك الشحنة، هي الشركه المصرية المتحدة للسكر، والتي تم استيرادها من البرازيل.

وذكرت بيانات السفينة السفينة LUCA أنها من احدث السفن المتخصصة في نقل البضائع الجافة، والتي تم بناؤها في عام 2021 وتبحر تحت علم جزيرة مارشال، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 63647 طنًا من الوزن الساكن ويبلغ مسودتها الحالية 13.6 مترًا.

وشهدت أسعار السكر اليوم الجمعة ثباتا لدى تجار الجملة والمستهلكين، وذلك عقب انخفاض في القيمة الشرائية سجلته السلعة خلال تعاملات أمس بمقدار 300 جنيه بالطن.

وشهدت السلعة عدة ارتفاعات متتالية منذ شهرين، حيث تجاوز الطن حاجز مستويات الـ16 ألف جنيه، متأثرًا بنقص المعروض، وأزمات في الاستيراد.

وبالنسبة للأسواق العالمية، فقد شهدت أسعار العقود الآجلة للسكر الخام ارتفاعًا في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم الجمعة، في بورصة نيويورك، وصعدت العقود الآجلة للسكر الأبيض في بورصة لندن.

فيما واصل سعر كيلو السكر للمستهلك استقراره عند 20 جنيهًا، فيما انتعشت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك في تداولات الجمعة، حيث سجل عقد مارس 2023 نحو 19.70 سنت للرطل، بمقدار زيادة 0.02 سنت، وقت كتابة هذا الخبر.

وزاد عقد مايو 2023 بنسبة 0.11%، ليسجل 18.53 سنت للرطل، أي بمقدار ارتفاع 0.02 سنت.

وصعدت العقود الآجلة للسكر الأبيض في مستهل جلسة اليوم الجمعة، في بورصة لندن للسلع، حيث زاد عقد تداول شهر مارس 2023، لتصل إلى 541.5 دولار للطن، بمقدار ارتفاع 0.90 دولار، أي بنسبة 0.17%.

وارتفع عقد تداول مايو 2023 ليسجل 528.40 دولار للطن، بصعود قدره 1.70 دولار.

وفي نفس السياق تستقبل ميناء الدخيلة غدا ” السبت ” شحنة من الفحم البترولي، والتي تم استيرادها من أسبانيا، بواقع 53 ألف طن، والتي تم استيرادها لصالح شركة أسمنت أسيوط.