ميناء السخنة يستقبل شحنة من السكر بواقع 26 ألف طن يوم 22 ديسمبر

تستقبل موانئ الاسكندرية، والدخيلة والسخنة نحو 115 ألف طن من الذرة والسكر خلال الايام المقبلة، وذلك لصالح القطاع الخاص والعام، وفقا لبيانات قطاع النقل البحري.

ووفقا للبيانات، فمن المقرر ان تستقبل ميناء السخنة شحنة من السكر بواقع 26 ألف طن لصالح الشركة المصرية المتحدة للسكر، والتي يتم استيرادها من البرازيل والتي من المقرر ان تصل للميناء يوم 22 ديسمبر المقبل.

وكانت قد استقبلت الشركة يوم 9 ديسمبر الجاري شحنة من السكر البرازيلي بواقع 58 ألف طن عبر ميناء السخنة.

كان قد أشار عصام البديوي رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات له اليوم ” الثلاثاء” إنه سيتم خلال أيام زيادة الكميات من السكر التي يتم طرحها من خلال الشركة لتبلغ 95 ألف طن شهريا منها 65 ألف طن سكر مدعم بسعر 12.60 جنيها للكيلو على البطاقة التموينية، و30 ألف طن سكر حر بسعر 27 جنيها للكيلو، وذلك وفق قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي لصرف كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد، و2 كيلوات للبطاقة التموينية 4 أفراد فأكثر بسعر 27 جنيها للكيلو.

كما أكدت بيانات بينما تسقبل شركة مناسك للاستيراد والتجارة 6 شحنات من الذرة الاوكراني، وذلك عبر ميناء الاسكندرية، موزعة بين شحنات من 2- 6 ألآف طن، وذلك بواقع 20 ألف طن.

كما تستقبل شركة الدلتا لانتاج اللحوم وتربية الموانئ شحنة من الذرة عبر ميناء الاسكندرية والواردة من اوكرانيا بواقع 3 الآف طن، علاوة على استقبال شركة ادم جرين شحنة من الذرة الاوكراني ايضا عبر ميناء الدخيلة بواقع 4.6 ألف طن، بينما تستقبل شركة الايمان للاعلاف شحنة من الذرة البرازيلي بواقع 20 ألف طن.

فيما تستقبل شركة كوفكو اجري ايجيبت شحنة من الذرة البرازيلي بواقع 24 ألف طن عبر ميناء الدخيلة.