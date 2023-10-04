ميناء السخنة يستقبل شحنة سكر حوالي 60 ألف طن غدا الخميس

يستقبل ميناء السخنة، غدا “الخميس” 5 أكتوبر الجاري، شحنة من السكر لصالح الشركة المصرية المتحدة للسكر، وذلك بواقع 59.7 ألف طن، وذلك عبر السفينة JOSCO HUIZHOU.



وتأتي تلك الشحنة ضمن مخطط الشركات الحكومية وهيئة السلع التموينية في سد العجز بقطاع السكر، وبالتزامن مع ارتفاع الاسعار لمستويات غير مسبوقة خلال الأيام الأخيرة، حيث سجل سعر الكيلو للمستهلك قرابة الـ40 جنيها.



وكان وزير التجارة والصناعة قد قرر استمرار حظر تصدير صنف السكر (بأنواعه)، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية والتي أصدرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمدة 3 أشهر تبدأ من 20 سبتمبر الماضي.

وكان آخِر قرار بحظر تصدير السكر، خلال مارس الماضي، ليستمر الحظر حتى يونيو الماضي.

كما يستقبل ميناء الاسكندرية يوم 5 أكتوبر الجاري أيضا شحنة من الذرة بواقع 34.2 ألف طن، وذلك لصالح شركة مناسك للاستيراد والتجارة عبر السفينة جولف.



واستقبل ميناء الاسكندرية أمس شحنة من القمح الأوكراني لصالح شركة الدلتا لإنتاج اللحوم بواقع 6 آلاف طن.



كما استقبلت اليوم ميناء دمياط شحنة من الفمح الروسي بواقع 31.8 ألف طن لصالح شركة كايرو ثري ايه عبر السفينة QUEEN LILA .



وقد أعلنت جمعية الأعمال الزراعية UCAB، أمس الثلاثاء، أن صادرات الحبوب الأوكرانية انخفضت بنسبة 10% إلى 2.1 مليون طن متري في سبتمبر، مقارنة بأغسطس، بسبب الصعوبات في لوجستيات التصدير والقصف الروسي لمنشآت التصدير الرئيسية.

وقالت الجمعية في بيان لها إن صادرات الزيوت النباتية انخفضت بنسبة 13% إلى 479900 طن.

وصدرت أوكرانيا، 6 ملايين و676 ألف طن من الحبوب والبقوليات في العام التسويقي الجاري 2023/2024، والذي بدأ مطلع يوليو الماضي، وحتى يوم أمس الأول الثاني من أكتوبر، وهو أقل بمقدار 2 مليون و321 ألف طن عن العام الماضي في نفس التاريخ.

ووصلت صادرات القمح الأوكراني، إلى 3 ملايين و342 ألف طن، بزيادة 211 ألف طن عن العام الماضي، كما صدر المزارعون الأوكرانيون، 622 ألف طن من الشعير، و 0.7 ألف طن من الجاودار.

وبلغت صادرات الذرة الأوكرانية، 2 مليون 689 ألف طن، أي 2 مليون 329 ألف طن، أو 1.8 مرة أقل مما كانت عليه في الماضي.