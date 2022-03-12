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ميناء السخنة يستقبل شحنة سكر بواقع 74 ألف طن الأربعاء المقبل

لصالح الشركة المصرية المتحدة للسكر
السيد فؤاد 12:44 ص, الأحد, 13 مارس 22 12:44 ص, الأحد, 13 مارس 22

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علمت ” المال ” أن الشركة المصرية المتحدة للسكر تستقبل يوم 16 مارس المقبل شحنة من السكر هي الأكبر من نوعها خلال العام الجاري.

وأكدت مصادر بقطاع النقل البحري ” المشرف على الموانئ المصرية ” أن الشحنة تصل إلى قرابة 74.7 ألف طن وذلك عبر السفينة SIBONEY M ، وبوكالة ملاحية تتبع شركة وكالة الخليج المحدودة.

يأتي ذلك على خلفية ارتفاع أسعار السكر، لدى تجار الجملة والمستهلك في السوق المحلي، منذ الخميس الماضي.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي في تصريحات له، الأسبوع الماضي، أن الدولة تقوم بدعم صناعة السكر بكافة جوانبها، خاصةً وأن جزء كبير من الأزمة الحالية سببها الأسعار العالمية والتغيرات في سعر البترول التي ساهمت في صعود الأسعار وبالتالي صعوبة الاستمرار في علي نفس المعدلات السابقة.

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وأضاف وزير التموين، أن الدولة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر العام المقبل، من خلال افتتاح مصنع المنيا للسكر وزيادة الأراضي المنزرعة من القصب و البنجر، مشيرا إلي أننا لدينا احتياطي استراتيجي يكفي 4.5 شهر علمًا بأن الموسم الجديد لإنتاج السكر من قصب السكر والبنجر بدأ في شهري يناير وفبراير من العام الجاري على التوالي، ليصبح الإنتاج المحلي يغطي احتياجات الدولة.

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أما بالنسبة للأسواق العالمية، فقد شهدت أسعار العقود الآجلة للسكر (الخام) ارتفاعًا، في الجلسة التمهيدية لتداولات الخميس الماضي في بورصة نيويورك، كما صعدت العقود الآجلة للسكر (الأبيض) ببورصة لندن.

كما ثبتت أيضًا أسعار الجلوكوز ليسجل سعر الطن 10,500 جنيه، واستقرت أسعار النشا الغذائي اليوم، ليبلغ سعر الطن 10,750 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو السكر للمستهلك من 10 : 12 جنيه.

وارتفعت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك في جلسة الخميس الماضي، حيث صعد عقد مايو ليسجل نحو 19.03 سنتًا للرطل بمقدار زيادة 0.09 سنتًا، أي بنسبة صعود 0.48%، كما صعد عقد يوليو بنسبة 0.26%، ليسجل 18.97 سنتًا للرطل أي بمقدار ارتفاع 0.05 سنتًا.

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وصعدت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض، حيث قفز عقد تداول شهر مايو، ليصل إلى 527 دولارًا للطن، بمقدار ارتفاع 0.90 دولارً، أي بنسبة 0.17%.

وزادت عقد تداول أغسطس، ليسجل 516.90 دولارًا للطن بارتفاع قدره 1.40 دولار، أي بنسبة ارتفاع 0.27%.

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بقلم السيد فؤاد

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