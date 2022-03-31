أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مؤشرات الأداء الخاصة بميناء السخنة لشهر فبراير 2022 والتي شهدت تطوراً ملحوظاً على كافة الأصعدة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021

وأكدت في بيانها الصادر اليوم الخميس أن ميناء السخنة حقق معدل نمو أعداد السفن وصل إلى 33.33% ومعدل نمو للبضائع 36.96% في حين وصل معدل نمو الحاويات إلى 31.96% وهذه المعدلات مما يدل على أهمية ميناء السخنة على البحر الأحمر والذي يربط بين البحر الأحمر وقناة السويس ويحقق معدلات تنافسية مرتفعة ليس فقط مع نظرائه من الموانئ على البحر الأحمر بل ينافس ذاته من عام لآخر.

وبلغ إجمالي عدد السفن التي استقبلها ميناء السخنة في فبراير 2022 حوالي 40 سفينة منها 25 سفينة بضائع عامة محواة وسفينة واحدة بضائع عامة غير محواة و9 سفن صب سائل و5 سفن صب جاف بإجمالي كمية بضائع 1.6 مليون طن وعدد حاويات مكافئة بلغت 86 ألف حاوية مكافئة، وتتضح زيادة المعدلات عند المقارنة بمعدلات فبراير 2021 والتي بلغت عدد 30 سفينة بإجمالي كمية بضائع 1.2 مليون طن وعدد 65 ألف حاوية مكافئة.

والجدير بالذكر أنه وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية تقوم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعديد من أعمال التطوير بميناء السخنة بتكلفة استثمارية تبلغ 37 مليار جنيه حيث يتم تنفيذ إنشاء 4 أحواض جديدة بجانب الأحواض القديمة (2،1) و18 كم أرصفة بحرية جديدة وعمق 18 مترًا، وإنشاء ساحات تداول بمساحة (5.6 مليون م2) ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة (5.3 كم2) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (33 كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة – مرسى مطروح بالإضافة إلى الطريق الشرياني بطول 14 كم تقريبًا ليربط بين الأرصفة والميناء بالإضافة إلى إنشاء حاجز أمواج بطول 3620م.

كما يجري إنشاء الأحواض بأرصفة ذات أنشطة متنوعة تحتوي على (محطات للحاويات، ومحطة صب سائل، وأخرى للفحم، ومحطات بضائع عامة، ومحطة للبضائع الكيماوية، ومحطة دحرجة سيارات، ومحطة متعددة الأغراض).