نقل وملاحة

ميناء السخنة والأدبية يستقبل 66 سفينة خلال الشهر الماضي

حققا معدل تداول للبضائع وصل إلى 1.7 مليون طن
السيد فؤاد 2:41 م, الجمعة, 12 مارس 21 2:41 م, الجمعة, 12 مارس 21

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أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بياناً عن الحركة الملاحية لموانئ المنطقة الجنوبية، لشهر فبراير الماضي، الذي شهد حركة تداول ملحوظ بمينائي السخنة والأدبية.

واستقبل ميناء الأدبية 36 سفينة بضائع، وتداول 571761.01 طن، تشمل 15 سفينة بضائع عامة، و8 سفن صب جاف، و9 سفن صب سائل، و3 سفن حاويات، وسفينة حيوانات حية.

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أما ميناء العين السخنة شهد استقبال 30 سفينة، وسجل الميناء دخول 2 سفينة بضائع عامة، و4 صب جاف، و5 سفن صب سائل، و19 سفينة حاويات، بإجمالي حمولة  1193342.73 طن .

وذكر البيان أنه يتم التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ التابعة لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة .

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بقلم السيد فؤاد

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