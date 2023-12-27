ميناء السخنة تستقبل شحنة من السكر البرازيلي بواقع 59.5 ألف طن

تستقبل الموانئ المصرية عددا من شحنات الصب الجاف النظيف والغير نظيف، وذلك لصالح شركات القطاع العام وهيئة السلع التموينية، بالاضافة الى عددا من شركات الاسمنت التابعة للقطاع الخاص، وذلك بواقع 335 ألف طن.

تستقبل ميناء السخنة يوم 30 ديسمبر الجاري شحنة من السكر الواردة من البرازيل بواقع 59.5 ألف طن، والتي تم استيرادها لصالح الشركة المصرية المتحدة للسكر.

كما تستقبل ميناء الاسكندرية السفينة وادي اليرموك ” التابعة لشركة الملاحة الوطنية ” محملة بشحنة من القمح البلغاري لصالح هيئة السلع التموينية، وذلك بواقع 52.5 ألف طن.

كان قد أشار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أمس إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة شهور.

وذكر “المصيلحي”، أن احتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي 4.3 شهور، وتستهدف الوزارة توريد نحو 3.5 ملايين طن قمح محلي خلال الموسم المقبل، لافتا إلى أنه سيتم تحديد نسبة المساحات المنزرعة خلال الشهر الحالي وفقا للأقمار الصناعية وتقديرات وزارة الزراعة، متوقعا زراعة ما يتراوح من 2.8 إلى 3 ملايين فدان خلال الموسم.

وأوضح “المصيلحي”، أن احتياطي السكر التمويني يكفي 5.3 شهور، وإذا تم توجيهه إلى كافة قطاعات الدولة، سيصل الاحتياطي نحو 2.3 شهر، لافتا إلى أنه يوم 5 يناير المقبل، ستبدأ 3 مصانع من المصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات التكاملية بدء موسم حصاد القصب.

وأشار “المصيلحي”، إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز يكفي أكثر من الاحتياج الفعلي، فيما بلغ الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت نحو 5.3 شهور.

وتابع “المصيلحي”: “لدينا اكتفاء ذاتيا من الدواجن الحية والمبردة، ولدينا عقود تكفي أكثر من عام فيما بلغ احتياطي اللحوم الحية نحو 3شهور”.

كما انه كما المقرر أن تستقبل ميناء الاسكندرية شحنة من الفحم الحجري بواقع 29.5 ألف طن الواردة من روسيا لصالح الشركة الدولية للفحم والفيرو الويز.

فيما تستقبل ميناء بورسعيد شحنة من الفحم الحجري الروسي أيضا لصالح شركة العريش للاسمنت بواقع 33.5 ألف طن، كما تستقبل ميناء الدخيلة شحنة من الفحم البترولي بواقع 50 ألف طن لصالح شركة أسمنت أسيوط.

كما تستقبل ميناء الاسكندرية شحنة من الفحم الحجري بواقع 53.9 ألف طن من الولايات المتحدة لصالح الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف.

فضلا عن استقبال ميناء الدخيلة شحنة من الفحم الحجري الواردة من الولايات المتحدة الامريكية بواقع 49.5 ألف طن لصالح الشركة العربية للأسمنت.