ميناء الزيتيات يستقبل 8 آلاف و500 طن بوتاجاز

نادية صابر صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جيناجاز وعلى متنها 8 آلاف و500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع. ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينتين أمانة والحرية وعلى متنهم 455 راكبًا و41 شاحنة، و12 شاحنة عفش ركاب، و22 سيارة، بي

نادية صابر

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جيناجاز وعلى متنها 8 آلاف و500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.

ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينتين أمانة والحرية وعلى متنهم 455 راكبًا و41 شاحنة، و12 شاحنة عفش ركاب، و22 سيارة، بينما تغادر السفينتين عمان والقاهرة وعلى متنهم 1457 راكبًا و16 شاحنة و67 سيارة.

وشهد الميناء بالأمس استقبال 3 سفن وهى القاهرة وعمان وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 614 راكبًا و101 شاحنة و9 شاحنات عفش ركاب، و74 سيارة، وغادرت السفينتين أمانة والحرية وعلى متنهم 1052 راكبًا و84 شاحنة و23 سيارة.

على جانب آخر، يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين برنسيسة وسينا وعلى متنهم 236 راكبًا و9 برادات و9 تريلات و4 سيارات.

وشهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين برنسيسة وسينا وعلى متنهم 286 راكبًا و11 برادًا و7 تريلات و11 سيارة و1 باص جيت، وغادرتا وعلى متنهم 240 راكبًا و13 برادًا و25 تريلا و14 سيارة.