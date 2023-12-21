ميناء الاسكندرية تستقبل خدمة جديدة لنقل الحاويات الثلاجة

استقبلت شركة الاسكندريه لتداول الحاويات و البضائع السفينة Mv / Fesco Askold التابعة للخط الملاحى فيسكو فى اولى رحلاتها للموانئ المصرية، والتي تربط ميناء الاسكندرية بميناء نوفوروسيسك الروسي لنقل الحاويات الثلاجة.

وحسب مصادر مطلعة لـ” المال” فقد استقبلت شركة الاسكندريه لتداول الحاويات و البضائع بمحطة الدخيلة اليوم الاربعاء السفينة التابعة للخط فيسكو، والذي يقوم بخدمته في السوق المصرية شركة بان مارين.

وكان في استقبال وكالة بان مارين، و كان فى استقبال السفينة القنصل العام الروسي بالإسكندرية، وكذا الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للنقل البحرى و البرى، واللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى، واللواء حسين الجزيرى رئيس هيئة السلامة البحرية، واللواء نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الاسكندرية، ورئيس شركة الاسكندرية لتداول الحاويات اللواء علاء ابراهيم، وكذا ممثلي شركة بان مارين.

وأكد مسئولي الاسكندرية لتداول الحاويات، أن الخدمة الجديدة تأتي في اطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية ٢٠٣٠و توجيهات الفريق وزير النقل المصرى ، و رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للنقل البحرى و البرى ، و العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للنقل البحرى و البرى، بأن تسعى شركة الاسكندريه لتداول الحاويات و البضائع دائماً بالإلتزام بمعايير جودة تقديم الخدمة لعملائها و ذلك للنهوض و للإرتقاء بتصنيف شركة الاسكندرية لتداول الحاويات و البضائع مما له مردود كبير على جذب الخطوط الملاحية الجديدة وزيادة معدلات التداول بالشركة.

بدوره أشار رئيس مجلس إدارة شركة “فيسكو” أندريه سيفيريلوف، على هامش مشاركته للسفينة الاولى للخدمة، إن هذه الخدمة تعد جسرا بين الاقتصادين الروسي والإفريقي، وتمثل فرصة لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول المغرب العربي وشمال إفريقيا، مثل الجزائر والمغرب وتونس.

كما أوضح سيفيريلوف، أن الشركة استعدت لإطلاق هذه الخدمة خلال النصف الأخير من العام الجاري، وأجرت زيارات ولقاءات مع عدد من الشركات والمؤسسات التجارية في مصر لبحث سبل التعاون وتلبية احتياجات السوق المصري والإفريقي من البضائع الروسية.

وأضاف أن الشركة تتوقع أن تصل حجم الشحنات عبر هذا الخط الملاحي إلى 30 ألف حاوية ثلاجة شحن سنويا.

كما أشرلار إلى أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي يسهل تشغيل البضائع والخطوط الملاحية، ويسمح بإيصال الشحنات الضرورية إلى وسط إفريقيا.