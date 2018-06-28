ميناء الإسكندرية ينفى تواجد رافعة مختفية في ألمانيا على أرضه

معتز محمودقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية عن اختفاء رافعة في ألمانيا، معنيٌّ بها الجهات هناك وهذا شأنهم، أما ما تُدوول عن ظهور الرافعة في ميناء الإسكندرية فليس له أساس من الصحة حيث لم تتلق هيئة الميناء والجهات المعنية أي معلومات

معتز محمود





قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية عن اختفاء رافعة في ألمانيا، معنيٌّ بها الجهات هناك وهذا شأنهم، أما ما تُدوول عن ظهور الرافعة في ميناء الإسكندرية فليس له أساس من الصحة حيث لم تتلق هيئة الميناء والجهات المعنية أي معلومات أو بلاغات أو محاضر عن هذه الواقعة.

وأضاف الغندور، فى بيان أصدره، منذ قليل، أنه من غير المنطقى حدوث مثل هذا الأمر؛ لأن دخول أي بضاعة أو معدة الميناء له إجراءات محكمة ودقيقة، وكل ما يرد عبر الميناء لا بد من تسجيله في المنافستو.

وتابع: لا بد من وجود بوليصة وهي بمثابة شهادة ميلاد للسلعة الواردة لاحتوائها على كل معلومة عن السلعة كنوعها ومواصفاتها وسنة صنعها وميناء المغادرة وميناء الوصول، والشاحن، والمالك وغير ذلك، ويقوم التوكيل الملاحي بالتعامل مع الميناء والجهات المعنية لإنهاء إجراءات خروج السلعة من الميناء بعد الفحص الدقيق والعرض على الجهات المعنية حسب نوع كل سلعة، وتتم الإجراءات إلكترونيًّا، وهناك سلع ومنها المعدات يتم فحصها يدويًّا بالعين المجردة من أكثر من جهة، أهمها الجمارك والمرور.

وأكد الغندور أن دخول المعدات من وإلى الميناء يتم بإجراءات دقيقة، فعلي سبيل المثال عندما تريد شركةٌ ما دخول معدة للعمل داخل الميناء يتم تقديم طلب لإدارة التراخيص بهيئة الميناء، ويتم أخذ موافقات إدارات عدة، منها التحصيل والهندسية والسلامة والصحة المهنية، كما يتم إخطار الجمارك والمرور، ويتم تسجيل المعدة على النظام الإلكتروني للميناء ويتضمن التسجيل مكان عملها وتاريخ دخولها وموعد خروجها، والجهة التي تعمل لها، ومالكها، وكل هذه الإجراءات تتم بعناصر ذات خبرة عالية في مكافحة التهريب من هيئة الميناء، والشرطة، والجمارك والجهات المعنية الأخري مما جعل ميناء الإسكندرية ذا سُمعة طيبة في التصدي لعمليات التهريب.