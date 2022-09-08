«ميناء الإسكندرية» يمنح شركة خاصة موافقة لاستغلال 5 آلاف متر لمدة 10 سنوات

فازت شركة جيهان السيد عبد العزيز، باستغلال مساحة 5000 متر مربع بالمنطقة الخامسة بميناء الإسكندرية، لإنشاء محطة وقود لتموين وخدمة السيارات والمعدات، لمدة تصل إلى 10 سنوات.

قال مصدر مطلع إن الشركة تسدد نحو 45 مليون جنيه، خلال فترة الانتفاع بالمساحة المذكورة سلفًا، لافتًا إلى أنه تم منحها فترة 6 أشهر لتجهيز المحطة وإنهاء إجراءات التشغيل.

وقررت هيئة الميناء إرجاء الانتفاع بكل الساحات المطروحة بنشاط تخزين الحاويات والبضائع العامة والأخشاب، بمساحة تصل 20 ألف متر بالمنطقة الخامسة بالميناء.

كما قررت هيئة الميناء إلغاء المزايدة الخاصة باستغلال ساحة نجع الألومنيوم بمساحة 29 ألف متر مربع (خارج الدائرة الجمركية) لتخزين وتداول كل أنواع البضائع والحاويات، وذلك للمرة الثالثة على التوالى.

وأشارت مصادر إلى أن إلغاء المزايدة جاء نتيجة تدنى الأسعار بشكل كبير، مقارنة بالتسعير المحدد من جانب الهيئة رغم كثافة المتنافسين من الشركات والأشخاص الاعتبارية على اقتناص المشروع.

وتعدّ هذه المزايدة هي الثانية التي تم إلغاؤها خلال العام الحالي، إذ تم إلغاء أخرى بالمنطقة اللوجستية بنجع اسو على مساحة 20.3 ألف متر مربع ديسمبر الماضي؛ لعدم وصول أسعار مقابل الانتفاع بالمتر إلى القيمة المالية المحددة من الهيئة، كما أنه يجرى إعادة النظر في بعض البنود الخاصة بالمنطقتين، لاسيما فترة الاستغلال.

ومن المعروف أن هيئة ميناء الإسكندرية تكفلت مليار جنيه من ميزانيتها، لتعويض 554 أسرة فى منطقة نجع «اسو» و«الألمونيوم»، ونقلهم إلى منطقة بشاير الخير 3.

ويقع المشروعان خارج الدائرة الجمركية، وتتميز بقربها من الطريق الرئيسى سواء داخل أو خارج الميناء، فضلًا عن أنها تقع على ترعة النوبارية بالقرب من الطريق الدولى الساحلى.

ووفقًا لآخِر مزاد عقدته هيئة الميناء فى مارس من العام الحالى، بلغ سعر الانتفاع بالمتر المربع شهريًّا 70 جنيهًا.