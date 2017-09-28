ميناء الإسكندرية يفوز بجائزة الأفضل في مصر

السيد فؤاد ومعتز محمودحصل ميناء الإسكندرية علي جائزة " أفضل ميناء تجاري علي مستوي الجمهورية في مجال تحقيق أعلي فائض نمو في الإيرادات "، تسلم الجائزة مهندس استشاري محمد الدقاق نائب رئيس مجلس إدارة الميناء.وجاء اعلان فوز الميناء خلال مراسم الاحتفال باليوم البحري العالمي 2017 تحت شعار ( السفن، وال



السيد فؤاد ومعتز محمود

حصل ميناء الإسكندرية علي جائزة ” أفضل ميناء تجاري علي مستوي الجمهورية في مجال تحقيق أعلي فائض نمو في الإيرادات “، تسلم الجائزة مهندس استشاري محمد الدقاق نائب رئيس مجلس إدارة الميناء.

وجاء اعلان فوز الميناء خلال مراسم الاحتفال باليوم البحري العالمي 2017 تحت شعار ( السفن، والموانئ، والإنسان ) .

وقال اللوء بحري أ ح مدحت عطية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية أن المستهدف من إيراد الميناء في العام الماضي 2015 / 2016 كان حوالي 1.4 مليار جنيه، وكان المُمحقق منه 1.7 مليار جنيه.

وأضاف عطية أن العام المالي 2016 / 2017 فقد كان المستهدف 1.8 مليار جنيه إلا أن الميناء حقق زيادة قدرها 940 مليون جنيه عن العام الماضي ليكون الإيراد خلال عام ٢٠١٧ مليارين وتسعمائة واثنين وسبعون ألف جنيه وذلك بجهد العاملين.

وأوضح عطية أنه ومع حصول الميناء علي المركز الأول بين الموانئ المصرية في تحقيق أعلي إيراد للعام المالي 2016 إلا أنني غير راضٍ عن هذا الإيراد وأعمل مع زملائي علي مضاعفته مرة أخري خلال هذا العام، وخاصةً أن وزارة النقل تهتم بتطوير قطاع النقل البحري باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومي خلال المرحلة القادمة، وذلك بتنمية وضع هذا القطاع ليكون ضمن المستويات العالمية.

وأرجع عطية أسباب هذه الزيادة الي تقليل المصروفات، وزيادة الأنشطة بالإضافة الي تطبيق قرار 488، وقرار 800، وزيادة أسعار الصرف للعملات الأجنبية.