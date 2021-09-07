«ميناء الإسكندرية» يفتتح عدداً من المشروعات الأسبوع الحالى

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن ميناء الإسكندرية سينظم احتفالية كبرى خلال الأسبوع الحالى بمناسبة افتتاح عدد من المشروعات بشكل رسمى، بحضور كبار مسئولى الدولة ووزارة النقل وهيئة الميناء.

وأخطرت هيئة الميناء شركات الشحن والتفريغ والتوكيلات الملاحية، بوقف أعمال النقل البرى والشاحنات داخل الميناء من الأحد وحتى الثلاثاء تمهيدا لتنظيم الاحتفالية المرتقبة.

ومن المقرر أن تشهد الاحتفالية افتتاح عدة مشروعات، تشمل الجراج متعدد الطوابق، والذى تم الانتهاء من تنفيذه مؤخرا، وتقوم هيئة الميناء بتشغيله ذاتيا، ويتألف من 5 طوابق، وتم تنفيذه عبر شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة لوزارة النقل بتكلفة 407 ملايين جنيه على مساحة 15 ألف متر مربع، ليتسع إلى ما يزيد عن 3500 سيارة، بهدف توفير ساحات أكبر بالميناء والتى كانت تستغلها السيارات المستوردة، حيث يستقبل ميناء الإسكندرية سنويا قرابة 22 ألف سيارة.

كما سيتم افتتاح مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى السريع بمنطقة باب 54 (كوبرى 54) والذى تم الانتهاء منه، وتم تنفذها عبر شركة النيل العامة للطرق والكبارى، ويبلغ طولها 2.3 كم وعرضها 17.6 متر وتكلفتها الإجمالية 905 ملايين جنيه.

و يحقق المشروع سيولة مرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولى، وتخفيف الزحام والضغط المرورى بشارع المكس ومنطقة الورديان والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل فى الشوارع العامة بغرب الإسكندرية.

وثالث المشروعات التى تم الانتهاء منها ومن المقرر افتتاحها بشكل رسمى مشروع رصيف 85/3 بطول 433 مترا والمعروف برصيف الأخشاب، والمقرر أن يتم استخدامه فى تداول الحبوب والأخشاب، تم الانتهاء منه بتكلفة 390.6 مليون جنيه، ويشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح ، وحجم تداول 5 ملايين طن / سنة .

كما سيتم تفقد مشروعات جار تنفيذها، أهمها مشروع المحطة متعددة الأغراض والتى بلغت نسبة تنفيذها قرابة %70 وتقوم بتنفيذها مجموعة الغرابلى للأعمال المتكاملة، ويقام المشروع على الأرصفة 55- 62 بميناء الإسكندرية بتكلفة 5 مليارات جنيه.

ويصل طول أرصفة المحطة 2450 متراً وتشمل ساحات تداول نصف مليون متر2 وتستطيع استقبال من 6-7 سفن فى الوقت نفسه، وهى قادرة على تداول من 12 – 15 مليون طن بضائع سنويا سيتم تقسيمها إلى 3 محطات تداول « حاويات – بضائع عامة – سيارات» ، ومن المقرر أن تقوم شركة «CMA-CGM » الفرنسية بتشغيل محطة الحاويات بحلول شهر مارس المقبل.

كما سيتم عرض الموقف التنفيذى للمناطق اللوجستية المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة، والمتمثلة فى 3 مناطق أهمها ترعة النوبارية التى تقع على مساحة 273 فدانا ومنطقتى نجع الألمونيوم، ونجع إسو، والتى تم ضمها مؤخرا للميناء بحجم أراضى يزيد عن 50 ألف متر مربع.

ومن المقرر عرض الموقف الأخير لمشروع ميناء المكس الجديد، والذى صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى عليه مؤخرا، والذى من خلاله ربط ميناءى الإسكندرية والدخيلة.

وحسب الدراسات المبدئية للمشروع ومخطط ميناء الإسكندرية، فإن ميناء المكس يقع بين ميناءى الإسكندرية والدخيلة، إنشاء ميناء المكس بتكلفة 30 مليار جنيه، بطاقة 10 محطات، وحجم تداول تجارى يصل إلى 50 مليون طن، وتوفير 15 ألف فرصة عمل خلال عام 2025.