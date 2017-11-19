ميناء الإسكندرية يعمل بأقل من نصف طاقته

❏ 2.2 مليون طن تداول سبتمبر مقابل 4.8 مليون فى أغسطس السيد فؤاد أظهرت بيانات هيئة ميناء الإسكندرية، عن شهر سبتمبر الماضى، وصول معدلات تداول البضائع إلى 2.2 مليون طن فقط، فى الوقت الذى تصل فيه طاقة الميناء الاستعابية إلى 5 ملايين طن شهريا، مقارنة بشهر أغسطس، عندما حققت 4.8 مليون طن، أى أن الميناء ي

❏ 2.2 مليون طن تداول سبتمبر مقابل 4.8 مليون فى أغسطس

السيد فؤاد

أظهرت بيانات هيئة ميناء الإسكندرية، عن شهر سبتمبر الماضى، وصول معدلات تداول البضائع إلى 2.2 مليون طن فقط، فى الوقت الذى تصل فيه طاقة الميناء الاستعابية إلى 5 ملايين طن شهريا، مقارنة بشهر أغسطس، عندما حققت 4.8 مليون طن، أى أن الميناء يعمل بأقل من نصف طاقته.

بحسب بيانات حصلت « المال « على نسخة منها، بلغ حجم البضائع التى تداولها فى سبتمبر 442 ألف طن، تمثل %22 من حجم البضائع المتداولة بالميناء، مقارنة بـ 522 ألف طن فى أغسطس الماضى.

بلغت بضائع الصب الجاف 678 ألف طن ممثلة %31 من حجم البضائع بالميناء، مقارنة بـ2.6 مليون طن، بينما بلغت حجم بضائع الصب السائل 539 ألف طن مقارنة بـ614 ألف طن، أما البضائع «المحواة» فبلغت 544 ألف طن.

كشف تقرير صادر عن الهيئة عن وجود تعطل بالعديد من معدات الهيئة المستخدمة فى القطر، والإرشاد بصورة غير مسبوقة ولفتت الإحصائية إلى أن عدد معدات « قاطرة سفينة « يصل إلى 20 وحدة، منها 11 عاملة، و9 معطلة.

تمتلك الهيئة 6 قاطرات خدمة سفن، منها 3 عاملة، و3 متوقفة، و3 وحدات تطهير منها واحدة عاملة، و2 لا تعمل، بينما لدى الهيئة لنشات الإرشاد تصل إلى 14 وحدة منها 9 عاملة، و5 متوقفة.

أشارت تقرير صادر عن هيئة الميناء إلى أن الهيئة لديها 11 «لنش خدمة «، منها 7 عاملة، و4 معطلة، و4 روافع منها 2 عاملة و2 عاطلة.

يصل إجمالى المعدات بالهيئة 85 معدة، منها 33 عاملة بنسبة %57، بينما المتوقفة تصل إلى 25 معدة ووحدة بنسبة %43 من إجمالى الوحدات، والهيئة رصدت 13 محضرا بين حوادث وتلوث لـ13 شركة، معظمها تلوث هواء، وتلوث أراضى بمواد الملح، والفحم، والرمل، والسولار.

ويتعامل مع هيئة ميناء الإسكندرية 73 توكيلًا ملاحيًا، واحتل توكيل وكالة الخليج كأكبر توكيل خلال الشهر بإجمالى خدمة لـ33 سفينة وبضائع، تصل إلى 500 ألف طن بنسبة %9.6 من إجمالى المتداول من السفن التى بلغت 343 سفينة خلال الشهر.

جاء فى المرتبة الثانية «MSC « 23 سفينة بنسبة 6.7، ولات للملاحة 16 سفينة بنسبة %4.7، وميرسك 16 سفينة بواقع %4.7، البحرية بواقع 15 سفينة بنسبة %4.4، وأركاس 11 سفينة بواقع %3.2.

بلغ معدل بقاء السفينة بالميناء 4.9 يوم، كما بلغت سفن الحاويات من إجمالى السفن %29، فيما احتل نسبة مساهمة الأسطول المصرى فى حجم البضائع نسبة %4 فقط، بواقع 14 سفينة فقط، فيما بلغت السفن الأجنبية قرابة 317 سفينة.

حسب إحصاءات هيئة ميناء الإسكندرية، فإن الهيئة تصل طاقتها الاستعابية من البضائع إلى 57 مليون طن سنويا، موزعة على البضائع العامة 24 مليون طن، البضائع الصب الجاف 17.2 مليون طن، الصب السائل 8.5 مليون طن، بضائع محواة 7.5 مليون طن.

قال كريم سلامة، عضو مجلس إدرة غرفة ملاحة الإسكندرية، إن الإحصاءات تشير إلى أن ميناء الإسكندرية يعمل بثلث طاقته، التى يمكن أن يحققها، رغم ذلك يكون الإيراد الذى تحقق يفوق بكثير نظيره خلال نفس الفترة من العام الماضى.

أضاف أن الموانئ استفادة من رفع رسومها بموجب القراراين 488 و800، الخاص بمقابل حق الانتفاع بالموانئ، والتراخيص المختلفة، وفارق العملة، لا سيما الدولار الذى كان بـ8.8 وارتفع إلى 17 جنيهًا، إلا أنها لا تزال تواجه شبح التراجع فى معدلات التداول بصورة كبيرة.

ولفت إلى أن وجود عنصرين أساسيين فى جذب السفن للموانئ، الأول معدل الأداء أو ما يعرف بالخدمة المقدمة، والعنصر الثانى الرسوم، فالميناء الأرخص يكون الأهم خلال المرحلة المقبلة، فى ظل تراجع ربحية الخطوط الملاحية.

أكد أن ميناء الإسكندرية يعد الميناء الرئيسى للتجارة الخارجية لمصر «صادرات ووادرات»، ومعنى هذا التراجع أن البضائع التى تحتاج فقط الدخول لمصر هى التى جاءت للميناء، والسبب الرئيسى فى تراجع معدل التداول الرسوم التى فرضت مؤخرا على السفن، ومقابل الانتفاع بالأراضى، ومقابل الترخيص، مشيرا إلى أن الدراسات، تؤكد أن الموانئ المصرية لا تزال الأغلى فى البحر المتوسط.