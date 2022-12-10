ميناء الإسكندرية يعتزم طرح 124 ألف متر مربع على شركات الملاحة

أكدت مصادر مطلعة أن هيئة ميناء الإسكندرية تعتزم طرح عددا من الساحات المستخدمة في تخزين البضائع المختلفة، وذلك بعد انتهاء فترة تشغيلها من شركات الملاحة والشحن والتفريغ.

ووفقا لمصادر مطلعة لهيئة الميناء، فان تلك الساحات تتركز في ساحة تقع على مساحة قدرها 15 ألف متر مربع بالمنطقة الاولي بميناء الدخيلة.

كما أنه من بين المساحات الشاغرة، ساحة على مساحة 4.2 ألف متر مربع بالمنطقة الاولى بميناء الدخيلة أيضا.

كما تعتزم هيئة الميناء طرح ساحة ثالثة بنفس المنطقة بميناء الدخيلة على مساحة 18 ألف متر مربع، بالاضافة الى ساحة رابعة على مساحة 7 ألآف متر مربع.

كما تعتزم هيئة الميناء ساحة خامسة على مساحة 73 ألف متر مربع بالمنطقة الاولى أيضا بميناء الدخيلة بجوار باب 3.

كما تعتزم هيئة الميناء طرح مساحة 3.8 ألف متر مربع برصيف الرورو بالمنطقة الثانية بميناء الدخيلة، بالاضافة ساحة بالمنطقة الثانية أيضا تقع على 606 متر مربع بجوار شركة فينوس، بالاضافة الى طرح ساحة بالمنطقة الثانية ايضا بميناء الدخيلة على مساحة 2500 متر مربع بجوار محطة كهرباء الروماني.

وكانت قد طرحت هيئة الميناء في 9 نوفمبر الماضي عددا من الساحات تمثلت في الساحة رقم (1) بمساحة 20.3 ألف متر مربع ، بينما تقع الساحة رقم (2) وذلك على مساحة 18.6 ألف متر مربع ، والتي تقع خلف الأرصفة النهرية بالمنطقة اللوجيستية لميناء الإسكندرية بغرض تجهيزها كمنطقة إنتظار و خدمة للشاحنات مع إمكانية إنشاء محطة وقود لخدمة المنطقة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال ذات الكفاءة الفنية و الملاءة المالية و حسن السمعة .

كما كانت قد طرحت خلال أكتوبر الماضي 3 مخازن على مساحة تصل إلى 16 ألف متر مربع، حيث تصل مساحة المخزن قرابة 5200 متر مربع.

وكانت فازت شركة جيهان السيد عبد العزيز، باستغلال مساحة 5000 متر مربع بالمنطقة الخامسة بميناء الإسكندرية، لإنشاء محطة وقود لتموين وخدمة السيارات والمعدات، لمدة تصل إلى 10 سنوات، خلال سبتمبر الماضي.

وقال مصدر مطلع إن الشركة تسدد نحو 45 مليون جنيه، خلال فترة الانتفاع بالمساحة المذكورة سلفًا، لافتًا إلى أنه تم منحها فترة 6 أشهر لتجهيز المحطة وإنهاء إجراءات التشغيل.