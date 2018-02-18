ميناء الإسكندرية يطرح 18 ألف متر لنشاط التخزين لمدة 3 أعوام

❐ السوق يترقب أرض الأخشاب على مساحة 44 فداناً السيد فؤاد قررت هيئة ميناء الإسكندرية طرح حق استغلال لمساحة تصل إلى قرابة 18 ألف متر مربع، لمدة 3 أعوام بالمنطقة الثالثة بميناء الإسكندرية بجوار رصيف 42. وللمرة الأولى منحت هيئة…

❐ السوق يترقب أرض الأخشاب على مساحة 44 فداناً

السيد فؤاد

قررت هيئة ميناء الإسكندرية طرح حق استغلال لمساحة تصل إلى قرابة 18 ألف متر مربع، لمدة 3 أعوام بالمنطقة الثالثة بميناء الإسكندرية بجوار رصيف 42.

وللمرة الأولى منحت هيئة الميناء تراخيص بمزاولة نشاط التخزين والمستودعات عن تلك المساحة فقط، ولمدة 3 أعوام وبتأمين لدخول المزاد يصل إلى نصف مليون جنيه.

من جانبه أكد مدحت عطية، رئيس هيئة الميناء، أن الطرح جاء استجابة للسوق الملاحية، لا سيما السكندرى، مشيرًا إلى أنه لا يوجد احتكار بالميناء فى نشاط التخزين، وأصبح المجال مفتوح للجميع.

أشار إلى أن منح رخصة تخزين لأى قطعة سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، بعد أن كان النشاط حكرا على شركتين فقط، ثم شركة واحدة، موضحا أن الهيئة تعمل لصالح الجميع.

وعن ضعف الإقبال على التخزين داخل الميناء، وبناء الشركات لمخازن خارجها، أوضح رئيس الهيئة أن الميناء لمرور البضائع استيراد أو تصدير، وأنها ليست مكانًا للتخزين، والأهم سرعة عبور البضائع من الميناء.

أوضح «عطية»، أن الميناء لن يطرح أى مشروعات إلا بعد التأكد من جدواه الاقتصادية.

بدوره اعتبر أسامه عدلى، المدير التجارى لشركة وكالة الخليج مصر، أن قرار هيئة ميناء الإسكندرية بمنح رخصة تخزين مع الأرض التى ينتفع بها قرار صائب، إلا أنه تأخر قرابة 11 عامًا.

لفت إلى أن ملف التخزين بميناء الإسكندرية ظل حكرا على شركتين فقط، واحدة للقطاع العام، وأخرى بالقطاع الخاص، إلا أن عدول الهيئة عن هذا الاتجاه ومنح رخصة التخزين يعد من منطلق الشفافية التى تنتهجها إدارة هيئة ميناء الإسكندرية خلال الفترة الأخيرة.

أوضح أن هناك عدم إقبال كبير على أراضى هيئة ميناء الإسكندرية الخاصة بالتخزين والمستودعات، بسبب المبالغة فى تقييم الأرض بالموانئ المصرية، جميعا ليس الإسكندرية فقط، بسبب تطبيق القرار 800 لعام 2016، و488 لعام 2015، التى تعد قرارات غير مشجعة للاستثمار فى النقل البحرى، بصورة كبيرة.

لفت عدلى إلى أن القرارات التى صدرت عن معظم الجهات الحكومية، لا سيما التعويم كان السبب الرئيسى فى ضعف حركة التداول بالموانئ، وبالتالى الإقبال على الأراضى، ضعيفا بسبب ضعف التجارة خاصة الاستيراد.

أكد أن الاستيراد تراجع بنسبة تصل إلى %30 بعد قرارات التعويم، ما يقلل من ربحية الشركات العاملة فى الأنشطة الملاحية، لا سيما أن الزيادة فى التصدير ليس بنفس مستوى نقص الواردات، وأن الصادرات تعد معفاة من العديد من الخدمات التى تحصل عليها بالموانئ لتشجيع زيادة التصدير.

كانت هيئة ميناء الإسكندرية طرحت مؤخرا مساحة 9 آلاف متر مربع، لجهاز الأمن القومى، لاستغلالها فى نشاط الصب السائل بالأمر المباشر، نظرا لحاجة الجهاز لتلك الساحة، لاستقبال بضائع صب سائل لصالح تدبير موارد الدولة.

نصح أحد رؤساء هيئة ميناء الإسكندرية السابقين هيئات الموانئ، ألا تعمل كتاجر أراضى، ويكون الهدف بالنسبة لها معدلات التداول المطلوبة، لا سيما أنه كلما زادات معدلات تداول البضائع زادت السفن التى تدخل، وبالتالى السفن التى تعد الرسوم التى تدفعها للميناء، أساس إيرادات الهيئة وبالدولار الأمريكى.

باستطلاع رأى إحدى شركات التخزين بميناء الإسكندرية أكد أن القطعة التى

طرحتها هيئة الميناء، تواجه ضعف إقبال من الشركات، لا سيما أن التوجه العام للشركات العاملة فى هذا النشاط، تترقب مزايدات هيئة الميناء على أرض الأخشاب التى ضمت مؤخرًا بمساحة تزيد عن 44 فدانًا.

لفت إلى أن أرض التجارية للأخشاب تصلح لأنواع البضائع سواء صب سائل أو حاويات أو بضائع عامة، كما أن الميناء وعدت أنها تقوم بمنح رخصة تخزين لأى قطعة أرض طرحها خلال الفترة المقبلة.

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، أنها استعانت بأحد الخبراء العالميين، فى تخطيط الأرض بهيئات الموانئ، لتخطيط الأرض التى ضمت مؤخرا من شركة التجارية للأخشاب، وتصل مساحتها إلى 205 آلاف متر مربع، والبدء فى إنشاء السور حولها.

أوضح أن التخطيط يعتمد على التنبؤات الخاصة بميناء الإسكندرية، والزيادات فى نوعيات البضائع، فمثلا هناك زيادة فى الصب السائل والصب الجاف، علاوة على معاناة الميناء من التخزين، والمستودعات فى نشاط الحاويات والغلال، فمثلا وصلت طاقة التشغيل بالأرصفة لدى شركات الحاويات %70، بينما وصلت من التخزين %100، بما يعنى أنها يمكنها أن تستوعب حاويات أكثر، حال زادات قدرات الميناء التخزينية.