ميناء الإسكندرية يطرح مشروع تخزين على مساحة 8.2 ألف متر مربع بميناء الدخيلة

بحق انتفاع يصل إلى 3 سنوات، ومن المقرر أن يتم عقد جلسة المزاد في 4 يناير المقبل

طرحت هيئة ميناء الإسكندرية ساحة جديدة بالمنطقة الثانية بميناء الدخيلة، وذلك بهدف تخزين البضائع العامة ” عدا البضائع الخطرة والسيارات ” ، مع منح ترخيص بمزاولة نشاط التخزين والمستودعات.

وحسب منشور لهيئة ميناء الإسكندرية تم توزيعه على السوق الملاحي والتجاري، فان الساحة الجديدة تقع على مساحة تصل إلى 8.2 ألآف متر مربع ، والتي ستكون بنظام حق انتفاع يصل إلى 3 سنوات.

ومن المقرر أن يتم عقد جلسة المزاد في 4 يناير المقبل، على أن يقوم المتقدم بدفع تأمين قدره 200 ألف جنيه .

وحسب آخر مزاد عقدته هيئة الميناء في مارس من العام الجاري، فقد بلغ سعر مزاد المتر المربع شهريا الى 70 جنيه للمتر المربع، والتي فازت بها شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة وكانت بواقع 33 ألف متر مربع.

وفي نفس السياق طرحت الهيئة كافتريا و3 مكاتب بمبنى اللوجستي رقم 1 خارج الدائرة الجمركية بالمنطقة الاولى بميناء الدخيلة، وكذا المكاتب أرقام 1 بالمبنى رقم 1 و 6 بالمبنى رقم 3 وذلك بساحة دخول وخروج اللواري خارج الدائرة الجمركية بالمنطقة الأولى بميناء الدخيلة.

ويعتبر ميناء الدخيلة امتداد طبيعى لميناء الإسكندرية وقد بدء العمل بميناء الدخيلة منذ عام 1980 وبدء إستخدامه مرحلياً منذ عام 1986 حيث تم تشغيل مرسى المعادن. وتشغل الميناء الموقع السابق للميناء الجوى لقاعدة الدخيلة الجوية غرب ميناء الإسكندرية بحوالى 7 كم بحرا وحوالى 10 كم برا.

ويتميز الميناء بخليج له أعماق كبيرة من جهه البحر مما يقلل من تكلفة التطهير بالإضافة الى أن الجهة الشمالية منه تمثل موقع ضحل وعدة جزر صغيرة تساهم فى إنخفاض تكلفة الحاجز عند إنشائه.

ويقع المسطح المائي للميناء 2.7 كيلو متر مربع، والمسطح الأرضي 3.5 كيلو متر مربع، وبع أرصفة تصل إلى 14 رصيف، وبأطوال أرصفة تصل إلى 7200 متر طولي وبأعماق من 10 – 20 متر، وساحات خلفية تصل إلى 3.5 مليون متر مربع ، شاملة المباني الإدارية والمساحات الخارجية.