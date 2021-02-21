ميناء الإسكندرية يطرح محطة الركاب البحرية للاستغلال لمدة 15 عاما

5 ملايين جنيه تأمين المزايدة.. و%10 من القيمة الكلية يسددها الفائز على ثلاث سنوات

طرحت هيئة ميناء الإسكندرية محطة الركاب البحرية، لخدمة السفن السياحية أمام شركات التشغيل.

وخاطبت الهيئة شركات الملاحة، بأنه من المقرر أن تقوم الشركة الفائزة بالمشروع بالانتفاع بالمحطة لمدة 15 عاما، شاملة جميع ملحقات المحطة.

وحددت هيئة الميناء، جلسة الاستفسارات الخاصة بالشركات المتقدمة للمشروع يوم 7 مارس المقبل، على أن يتم فض المطاريف الفنية والمالية للمشروع يوم 28 مارس ، وهو آخر موعد للتقدم للمنافسة على المشروع.

5 ملايين جنيه تأمين المزايدة.. و%10 من القيمة الكلية يسددها الفائز على ثلاث سنوات

ويبلغ تأمين دخول المزايدة 5 ملايين جنيه، ونسبة التأمين النهائى بواقع %10 من القيمة الكلية الراسى بها المزاد تُسدد على أول ثلاث سنوات.

وتقع محطة الركاب البحرية على مساحة تصل إلى 8725 مترا مربعا ومقسمة إلى صالات و107 محلات، وكانت الهيئة طرحتها فى عام 2014 ، وتنافست عليه شركتا المصرية للمشروعات السياحية «أستيا» التابعة لرجل الأعمال حسين صبور، وقصر السلام للاستثمار العقارى والسياحى بالإسكندرية.

وتقع المحطة داخل ميناء الإسكندرية وتضم محال ومطاعم وكافتيريات، ومساحات استثمارية تبلغ حوالى 6370 مترًا مربعًا، ومساحات مفتوحة 2400 متر مربع.

يذكر أن وزارة النقل قررت تصفية شركة الإسكندرية للوجستيات والاستشارات، التى تم تأسيسها لتشغيل محطة الركاب البحرية، وذلك بعد ثبات عدم جدواها الاقتصادية.

يشار إلى أن الهدف من تأسيس الشركة كان القيام بخدمات الصيانة للطرق والمبانى والسفن والعائمات بكل أنواعها، والزراعات والنظافة والوكالة الملاحية والشحن والتفريغ والتخزين والمستودعات، وأعمال الأشغال البحرية، والتوريدات البحرية، وتموين السفن، وأعمال النقل الداخلى فى الموانئ.