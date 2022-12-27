ميناء الإسكندرية يطرح عددا من المناقصات بين شركات المقاولات والملاحة

طرحت هيئة ميناء الإسكندرية، عددا من المناقصات بين شركات المقاولات المختلفة لتوريد عددا من المعدات التي تستهدفها الهيئة خلال الفترة المقبلة.

وتشمل تلك المعدات التي تضمنها منشور صادر عن الهيئة ” اطلعت عليه المال ” توريد ونش هيدروليكي حمولة 2 طن تليسكوب متحرك على سيارة حمولة 4 طن.

كما شملت المناقصات الخاصة بهيئة ميناء الإسكندرية تجديد التراخيص الخاصة بمنظومة ( voice over ip ) وذلك بنظام النقاط .

وطلبت هيئة ميناء الإسكندرية توريد العديد من المهمات الكهربائية لزوم الخدمات البحرية، وكذا قطع غيار شمندورات وفوانيس ملاحية.

كما طرحت هيئة ميناء الإسكندرية من بين الفرص الاستثمارية بالميناء خلال الفترة الاخيرة، ايجار واستغلال جبارة 6، جبارة 7 في اعمال التطهير البحري.

كما اكدت هيئة الميناء على أنه من بين الفرص الاستثمارية المتاحة تنفيذ مركز اصلاح حاويات بها خلال الفترة المقبلة.

وتضمنت مناقصات هيئة الميناء، عددا من المكاتب الشاغرة بالميناء، والتي تتضمن عدد 5 مكاتب بالمبنى الدائرى الدور الاول بمساحه 15.5م2 لكل مكتب ساحة الانتظار الخارجية.

كما تشمل مكتب بالدور الثانى المبنى الدائرى بمساحة 15.5م2 ساحة الانتظار الخارجية، بالاضافة الى مكتب بالدور الثانى المبنى الدائرى بمساحة 125م2 ساحة الانتظار الخارجية.

كما تضمنت المناقصات 8 محلات بساحة الانتظار الخارجية كل محل بمساحة 26م2.

يُذكر أن ميناء الإسكندرية البحري يعد أهم موانئ جمهورية مصر العربية من حيث حجم التجارة، ومن خلاله يتم تداول نحو 60% من التجارة الخارجية.

وكانت قد حددت هيئة الميناء مؤخرا يوم 13 فبراير المقبل موعدا لفض المظاريف الفنية لمشروع محطة الركاب البحرية، والتي تم طرحها مؤخرا بين الشركات المختصة في نشاط السياحة.

ويقع المركز داخل ميناء الإسكندرية فى الجهة الشرقية للميناء الغربى لميناء الإسكندرية، وتبلغ مساحة الوحدات والمحال والمطاعم والكافتيريات حوالى 5 آلاف متر مربع مقسمة لوحدات مختلفة، والمركز مقام على مساحة 8770 مترًا منها مساحة استثمارية حوالى 6370 مترًا ومساحات مفتوحة 2400 متر، ويتضمن نحو 107 محال و5 مطاعم و3 كافتيريات .

ويسمى «الميناء الغربي»؛ لتمييزه عن الميناء الشرقي الضحل، فالميناء الغربي يستقبل حركة الملاحة من سفن شحن وسفن ركاب.

يقسم الميناء جغرافيًّا إلى 9 مناطق، ست مناطق منها في ميناء الإسكندرية المعروفة بالميناء الشرقي، وثلاث مناطق في ميناء الدخيلة، كما يستخدم الميناء في الشحن التجاري فهو أيضًا يستقبل السفن السياحية وبواخر الركاب.