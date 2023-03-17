ميناء الإسكندرية يطرح ساحة لتشوين المعدات على شركات الشحن والتفريغ

أخطرت هيئة ميناء الإسكندرية، شركات الشحن والتفريغ بالميناء، عن اعتزام الهيئة لطرح ساحة تصل مساحتها 6226 متر مربع.

وأكدت الهيئة حسب خطاب صادر عنها اطلعت عليه ” المال ” أن تلك الساحة سيتم استغلالها في نشاط تشوين وصيانة المعدات لمدة استغلال تصل الى 3 سنوات .

وحددت هيئة الميناء يوم 5 ابريل المقبل، على ان يقوم المتزايد بدفع تأمين دخول المزاد بنحو 250 ألف جنيه، على أن يتم الاستغلال وفقا لاحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

وألغت هيئة ميناء الإسكندرية، مؤخرا المزايدة التي عقدتها لاستغلال ساحتين بسبب عدم تقدم أي من الشركات لها.

وكانت تقع الساحة رقم (1) بمساحة 20.3 ألف متر مربع، بينما تقع الساحة رقم (2) وذلك على مساحة 18.6 ألف متر مربع، والتي تقع خلف الأرصفة النهرية بالمنطقة اللوجيستية لميناء الإسكندرية.

وكانت قد حددت الهيئة أن تكون مدة مدة حق الانتفاع 5 سنوات بنسبة زيادة 7%.

يُذكر أن ميناء الإسكندرية البحري يعد أهم موانئ مصر من حيث حجم التجارة، ومن خلاله يتم تداول نحو 60% من التجارة الخارجية.

ويسمى «الميناء الغربي»؛ لتمييزه عن الميناء الشرقي الضحل، فالميناء الغربي يستقبل حركة الملاحة من سفن شحن وسفن ركاب.

يقسم الميناء جغرافيًّا إلى 9 مناطق، ست مناطق منها في ميناء الإسكندرية المعروفة بالميناء الشرقي، وثلاث مناطق في ميناء الدخيلة، كما يستخدم الميناء في الشحن التجاري فهو أيضًا يستقبل السفن السياحية وبواخر الركاب.