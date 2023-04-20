ميناء الإسكندرية يطرح بيع 13 كباشا بالدخيلة ضمن خطة التخلص من الرواكد

أصدرت هيئة ميناء الإسكندرية، مزايدة بين الشركالت المتخصصة العاملة بها، للتخلص من عددا من البضائع الراكدة والمهملة بها، وذلك ضمن مساعي الهيئة للقضاء على البضائع المهمل بها، تنفيذا للتوجيهات الحكومية الصادرة في هذا الشأن.

وحسب منشور ملاحي، اطلعت عليه ” المال ” أن تقرر بيع 13 كباش برصيف 90، والموجودة في ميناء الدخيلة المستغني عنهم.

وحددت هيئة ميناء الإسكندرية، جلسة المزايدة يوم 5 مايو المقبل، وذلك بمبني رئاسة الهيئة بجوار باب4 جمارك، وذلك بتأمين لدخول المزاد يصل إلى 120 ألف جنيه.

من ناحية أخرى ألغت هيئة الميناء مزايدة كانت قد طرحتها مؤخرا لاستغلال 6226 متر مربع والتي تقع بالمنطقة الخامسة بميناء الإسكندرية ” خارج الدائرة الجمركية ” والتي كان من المقرر أن يتم استغلالها لمدة 3 سنوات والتي تم طرحها وفقا للقانون رقم 182 لسنة 2018 بشأ، تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية .

وتواجه هيئة الميناء الغاء العديد من المزيدات التي تم طرحها خلال الفترة الاخيرة، حيث تم الغاء مزايدة استغلال محطة الركاب البحرية، وذلك بعد عدم تقدم أي من الشركات المتخصصة للمنافسة على المشروع.

شهدت حركة الملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية تزايداً كبيرا في أغلب أنواع السفن خلال شهر مارس 2023 مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الهيئة، أنه بلغت أعداد السفن خلال شهر مارس 404 سفن بزيادة قدرها 120 سفينة عن شهر فبراير بواقع 42.2% نسبة زيادة.

وقد تصدرت سفن الصب السائل طليعة السفن التي شهدت ارتفاعا خلال شهر مارس مقارنة بشهر فبراير بواقع 91% تليها العبارات بواقع 83.2% ثم سفن البضائع العامة بواقع 41.3%.

كما شهدت الهيئة أيضاً ارتفاعا كبيراً في سفن الحاويات خلال شهر مارس حيث تردد على ميناءى الإسكندرية والدخيلة 153 سفينة حاويات بزيادة قدرها 42 سفينة عن شهر فبراير والذي كان قد سجل عدد 111 سفينة حاويات وبذلك تكون نسبة الزيادة المحققة في سفن الحاويات هي 37.8%.

كما شهدت سفن الصب الجاف زيادة قدرها 29% خلال شهر مارس 2023 مقارنة بالشهر السابق فضلا عن استقبال أرصفة محطة الركاب السياحية لأربع سفن سياحية خلال ذات الشهر.