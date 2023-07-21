ميناء الإسكندرية يطرح استغلال القزق الميكانيكى لمدة 3 سنوات

طرحت هيئة ميناء الاسكندرية مشروع استغلال القزق الميكانيكي سعة 270 طن، والمتواجد داخل سواحل ميناء الإسكندرية، وذلك لاستغلاله لمدة 3 سنوات، وفقًا للقرار رقم 82 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

وكانت قد فازت شركة النجاح للشحن والتفريغ بمزايدة حق استغلال القزق الميكانيكى بميناء الإسكندرية لمدة 3 سنوات، وذلك في عام 2020، وفقا لما كشفه محمد حسن رئيس مجلس إدارة شركة النجاح للشحن .

ويتم استخدام القزق الميكانيكى فى إصلاح اللنشات والمراكب وبعض السفن التى لا يزيد طولها على 100 متر، وبعد الإصلاح يتم إنزال السفينة فى البحر فى عملية تسمى “القزق”.

وفى السياق نفسه، طرحت هيئة الميناء عددًا من الوحدات الإدارية بميناء الإسكندرية والتى تقع بالمجمع الاستثمارى، الذى يصلح للعديد من الأنشطة خاصة شركات الشحن والتفريغ والملاحة.

من ناحية أخرى أصدرت هيئة ميناء الإسكندرية تقريرا بموقف المشروعات التي يتم تنفيذها، وعلى رأسها الانتهاء من مشروع محطة تحيا مصر، بالاضافة الى مشروع محطة الاخشاب والمعروف برصيف تداول الأخشاب بتكلفة 400 مليون جنيه، ويشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مربع، وسيقوم باستقبال سفن البضائع العامة فقط وسيتم تشغيله عبر هيئة الميناء مع القطاع الخاص مع احد الشركات الهولندية.

وفي سياق متصل طرحت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة عددا من الوحدات الادارية والتجارية للانتفاع بها والمقرر عقد مزايدتها خلال أغسطس المقبل.

وتشمل تلك الوحدات مكتب فارغ لنشاط تنزيل وتحميل الحقائب، ومعرض لبيع اكسسوارات المحمول، ومكتب فارغ لنشاط فك وتركيب اللوحات المعدنية ومخازن ومبني بمدينة أبو سمبل تابع للهيئة، وذلك بميناء قسطل البري.

كما تم طرح مكتب فارغ لنشاط الشحن والتفريغ، وكافتريا ومكتب للتخليص الجمركي بميناء العوجة، بالاضافة الى مكتب فارغ لنشاط تنزيل وتحميل الحقائب ومكتب للتوكيلات الملاحية، واستراحة، وغرفة بيع العصائر، ومكتب لنشاط خطوط المحمول بميناء أرقين البري.