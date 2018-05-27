ميناء الإسكندرية يطالب التوكيلات الملاحية بتحديد الوجهة النهائية للبضائع

السيد فؤاد: طالبت هيئة ميناء الإسكندرية شركات التوكيلات الملاحية بتقديم صورة من قائمة الشحن التى يتم إدراجها فى منظومة الجمرك، مع توضيح إذا كانت البضاعة الواردة وجهتها النهائية موانئ الإسكندرية أم إلى جهة أخرى «ترانزيت».وأضافت أنه فى حال عدم تقديم ما يفيد ذلك، تعامل بوالص

السيد فؤاد:



طالبت هيئة ميناء الإسكندرية شركات التوكيلات الملاحية بتقديم صورة من قائمة الشحن التى يتم إدراجها فى منظومة الجمرك، مع توضيح إذا كانت البضاعة الواردة وجهتها النهائية موانئ الإسكندرية أم إلى جهة أخرى «ترانزيت».

وأضافت أنه فى حال عدم تقديم ما يفيد ذلك، تعامل بوالص الشحن المدرجة بالجمرك على أنها «ترانزيت» من دون الرجوع إلى التوكيل الملاحى، لاستيفاء مستحقات الهيئة من الرسوم تطبيقا للقرار 800 لسنة 2016.

وقال مصدر مسئول بهيئة ميناء الإسكندرية إن العديد من البوالص لا تكون وجهتها النهائية ميناءى الإسكندرية والدخيلة، ولا يكون لدى الجهات المختصة بالميناء دراية بوجهتها، لأن الجهة التى يتم تقديم قوائم الشحن لها هى مصلحة الجمارك فقط، فى حين أن هناك رسوما مختلفة يؤديها التوكيل الملاحى عن تلك البضائع لهيئة الميناء.

وتابع: هذه الرسوم حسب القرار 800 لسنة 2016 والخاص بمقابل الانتفاع بالموانئ المصرية، تختلف إذا كانت البضائع برسم الوارد أو «ترانزيت»، لذا تطالب هيئة الميناء التوكيل الملاحى بتقديم ما يفيد الوجهة النهائية للبضاعة، على غرار ما يحدث مع مصلحة الجمارك.

وأكد رئيس إحدى شركات التوكيلات الملاحية، طلب عدم ذكر اسمه، أن الجهة الوحيدة التى يتم إخطارها بوجهة البضائع سواء كانت واردة أو «ترانزيت» هى مصلحة الجمارك، والتى تقوم بتحصيل رسوم مختلفة وفقا لطبيعة كل بضاعة.

وأشار إلى أن القرار 800 لسنة 2016 نص لأول مرة على تحصيل رسوم من السفن لصالح هيئة الميناء، وهو ما يعرف بمقابل استخدام البنية الأساسية، رغم أن الهيئة تقوم بتحصيل رسوم دخول، ومكوث السفن.

فى سياق آخر، تستعد هيئة ميناء الإسكندرية لإعادة طرح قطعة أرض بمساحة 17.8 ألف متر مربع بميناء الإسكندرية مخصصة لتخزين الحاويات والبضائع العامة، والتى سحبتها مؤخرا من شركة «أوشن إكسبريس» للشحن والتفريغ بعد انتفاع أكثر من 10 سنوات.

ودخلت «أوشن إكسبريس» فى مفاوضات مع هيئة ميناء الإسكندرية لاستعادة حق استغلالها تلك الساحة، لمدة 3 أعوام بالمنطقة الثالثة بميناء الإسكندرية بجوار رصيف 42، لكن الهيئة أصرت على إسنادها عبر إجراء مزايدة علنية.

وطرحت هيئة الميناء تلك الأرض 3 مرات متتالية لكن الشركات عزفت عن المزايدة عليها، خاصة أن الهيئة طلبت ما يزيد عن 150 جنيها للمتر شهريا.

وتدور المفاوضات بين الميناء و«أوشن إكسبريس» حول تمديد عقد الانتفاع بالأرض على أن يكون بالإنتاجية وليس بالمزاد، خاصة أن الشركة تحاول إقناع وزارة النقل بأنه كلما كان المنتفع بالأرض لديه خط ملاحى، يمكنه جذب المزيد من البضائع، وليس الهدف هو زيادة الإيرادات المفروضة على الأرض دون وجود إنتاجية حقيقية، فى الوقت الذى بدأت فيه شركات تستغنى عن قطع أراضى بسبب ضعف البضائع المتداولة بها.