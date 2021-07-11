ميناء الإسكندرية يصدر تعليمات بخصوص إلقاء المخطاف الخارجي للسفن

على أن يكون ذلك بمعرفة راديو الميناء

طالبت هيئة ميناء الإسكندرية، شركات التوكيلات الملاحية والسفن المختلفة المترددة عليها، بضرورة عدم القاء المخطاف الخارجي إلا بعد تحديد دائرة المخطاف التي يتم استقبال السفينة بها، على أن يكون ذلك بمعرفة راديو الميناء.

يذكر أن منطقة المخطاف الخارجي ، هي منطقة تبعد عن مركز ميناء الإسكندرية بعدد من الأميال ويتم تحديدها وفقا لإحداثيات الهيئة لإنتظار السفن التي تنتظر الدخول للأرصفة الميناء .

وأكدت مصادر بهيئة الميناء أن ذلك الإجراء يأتي حرصا علي سلامة الملاحة البحرية داخل و خارج الميناء، كما تأتي تلك التعليمات في ضوء أعمال التطوير التي تشهدها ميناء الإسكندرية للتحول الى ميناء ذكيPORT SMART وحرصا على سلامة الملاحة البحرية ، كما تأتي بهدف تفعيل منظومة ( AIS/GIS) .

وأوضحت المصادر بالهيئة إلى أن تلك التعليمات تتسق مع تعليمات قطاع النقل البحري التي صدرت مؤخرا بضرورة التزام السفن التي تتردد على الموانئ والسواحل المصرية بتعليمات وقرارات المنظمة الدولية للنقل البحري “IMO” بخصوص أجهزة التتبع الاوتوماتيكي التي تحملها السفن “Automatic I dentification System “، والمعروفة بـ “AIS”.

وأشارت تعليمات صادرة عن قطاع النقل البحري إلى أنه على السفن تسجيل بيانات صحيحة ودقيقة كاملة عليها على تلك الأجهزة، كما حظرت التعليمات اغلاق أجهزة الـ”AIS” وهو ما يعرض السفن للخطر، حيث يصعب التعرف عن هويتها، خاصة في حالات الخطر.

وجاءت تعليمات قطاع النقل البحري التي تم توزيعها على غرف الملاحة والتوكيلات الملاحية، بعد أن تلاحظ في الآونة الأخيرة، بقيام بعض السفن بإغلاق أجهزة الـ”AIS” وكذلك تسجيل بيانات غير صحيحة علي تلك الأجهزة .

وأشارت تعليمات قطاع النقل البحري أن الالتزام بتسجيل بيانات على تلك الأجهزة وعدم إغلاقها، بما يضمن الحفاظ علي الأرواح وأمن وسلامة السفن المبحرة بالسواحل المصرية وداخل الموانيء المصرية.

وأكد قطاع النقل البحري أنه على جميع التوكيلات الملاحية بإلزام السفن التي تعمل مع وكالاتهم عدم إغلاق أجهزة AIS تحت أي ظروف إلا التي حددتها قرارات المنظمة الدولية البحرية في هذا الشأن، وتسجيل بيانات صحيحية و دقيقة كاملة علي أجهزة السفينة، وفي حالة مخالفة تلك التعليمات يتم تحمل المسئولية كاملة على توكيلات تلك السفن.

يذكر أن أنظمة التعريف الآلي هي أنظمة تتبع آلية تستخدم في السفن وفي المحطات الساحلية لخدمة مراقبة حركة السفن بهدف تحديد هوية وموقع السفن عن طريق تبادل المعلومات إلكترونياً وبشكل آلي مع السفن الأخرى القريبة، أو محطات النظام القاعدية، أو الأقمار الصناعية، وتعتبر هذه النظم إمتداداً مكملاً للرادارات البحرية.

ويتم عرض المعلومات التي تتيحها هذه النظم (مثل تحديد هوية وموقع ومسار وسرعة السفن) على شاشات عرض الكترونية ضمن أجهزة النظام، ويوفر ذلك مساعدة مهمة لقباطنة وضباط الملاحة على السفن، كما تمكن هذه الأنظمة سلطات الموانئ وحرس السواحل من تتبع ومراقبة حركة السفن في المياه الإقليمية أو خارجها.

وتتكون نظام التعريف الآلي عموماً من جهاز ارسال/استقبال لاسلكي ذو مواصفات محددة ويعمل في نطاق الترددات العالية جداً (VHF) مع نظام تحديد الموقع عن طريق الأقمار الصناعية (مثل (GPS أو جهاز استقبال LORAN-C فضلاً عن أجهزة استشعار الكترونية ملاحية أخرى مثل مؤشر لمعدل الدوران.

ويمكن للسفن المجهزة بهذا النظام تبادل المعلومات (الخاصة بتحديد الهوية والمعلومات الملاحية) آلياً مع السفن القريبة ، كما أنه يمكن تتبع هذه السفن من محطات النظام القاعدية على الساحل، وفي حالة كون السفن في المياه الدولية خارج مدى الشبكات الأرضية فإنه يمكن تتبعها عن طريق الأقمار الصناعية المجهزة لتقديم هذه الخدمة.

ونصت تعليمات المنظمة البحرية العالمية “IMO” في عام 2002م في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر (SOLAS) على وجوب تجهيز السفن التي تزيد حمولتها عن 300 طن، وتقوم برحلات دولية، ليتم تطبيقها على كافة السفن التجارية بكافة الحمولات والأحجام وحتى قوارب الصيد الصغيرة.