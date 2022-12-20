ميناء الإسكندرية يستهدف تفعيل دورة العمل المميكنة لفاتورة نظافة شحن البضائع المصرية

أكدت هيئة ميناء الإسكندرية أنها بصدد تفعيل دورة العمل المميكنة لفاتورة نظافة شحن بضائع منتج مصر مصري طبقا للقرار 800 لسنة 2016 .

وأوضحت الهيئة في خطابها للسوق الملاحي، اطلعت عليه “المال”، أن هذا الأمر متوقف على قيام التوكيلات بادراج أوامر التكليف بالشحن على نظام (SPS) .

وأكدت الهيئة أنه وجب ضرورة التنبيه على التوكيلات الملاحية نحو التوجه الى مبنى لوجستي رقم 1 بميناء الاسكندرية لتسليم أوامر التكليف بالشحن ليتم ادراجها على نظام SPS طبقا للمنافيست الصادر وذلك لتفعيل تلك الدورة.

وتنص المادة 15 من القرار رقم 800 لسنة 2016 على أن يستحق على البضائع المفرغة والمشحونة مقابل نظافة للأرصفة، ليصل الى 2.5 قرش/ طن بالنسبة للبضائع العامة الصب الجاف أو الصب السائل النظيف.

كما تصل تلك الرسوم الى 5 قروش للطن بالنسبة للبضائع العامة والصب الجاف والصب السائل غير النظيف، و10 قروش.

كان مصلحة الجمارك، وقطاع النقل البحري المشرف على الموانئ المصرية طالبا شركات التوكيلات الملاحية، خلال أكتوبر الماضي بضرورة انضمامها لمنظومة ميكنة منافيست الصادر بميناء الإسكندرية، وذلك أسوة بما يتم مع منافيست الوارد.

جاء ذلك في خطاب للواء رضا إسماعيل لشركات التوكيلات الملاحية، موضحا أن مصلحة الجمارك والشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات (MTS) عقدت اجتماعًا في نهاية مايو الماضي لمناقشة التعديلات المطلوب تنفيذها من جانب التوكيلات الملاحية ليتوافق النظام لديهم مع الرسالة القياسية على غرار منافيست الوارد والمعمول بها في منصة نافذة لإتاحة تحميل منافيست الصادر مباشرة على المنصة.

وطلب مصلحة الجمارك عينة من منافست الصادر من قرابة 38 توكيلا قبل تطبيق تلك المنظومة خلال نوفمبر المقبل، إلا أن يتقدم سوى عدد 17 توكيلا بموافات المصلحة بالبيانات المطلوبة منها 6 توكيلات ملاحية اتموا التعديلات المطلوبة وأصبحوا جاهزين لتحميل منافيست الصادر.

وأكد رئيس قطاع النقل البحري ضرورة النشر على التوكيلات الملاحية الذين لم يستوفوا المتطلبات المتفق عليها مع شركة mts لاستيفائها حتى يتسنى لها استقبال منافيست الصادر الكترونيا على منصة ( نافذة) وذلك بحد أقصى نهاية شهر أكتوبر الجاري كمهلة أخيرة حتى لا يتم استبعادها من الدخول على منظومة الصادر الالكترونية.

وأوضح رئيس قطاع النقل البحري ضرورة التنبيه على التوكيلات الملاحية بالالتزام نحو سرعة التنسيق مع شركة MTS لاستيفاء متطلبات الشركة لتفعيل المنافيست الصادر الكترونيا قبل انقضاء المهلة وهي نهاية الشهر الجاري.

وكانت قد أشارت الدكتوره منى نصر مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير الجمارك، إلى أنه من المقرر أن يتم تطبيق ميكنة مانفيست الصادر خلال العام الجاري ” أول نوفمبر “، على أن يتم ذلك تجريبيا لمدة أسبوعين، ليتم تنفيذها إلزاميا بعد تدريب كافة التوكيلات الملاحية على هذه المنظومة الجديدة، وذلك بعد نجاح ميكنة مانفيست الوارد .

وأضافت إلى أنه سيتم تنفيذ تلك العملية عبر برنامج CASCAR الذي تم من خلاله تطبيق نفس الأمر في مانفيست الوارد، موضحة أن هذا يأتي في ضؤ الاتجاه لميكنة كافة الاجراءات الجمركية.