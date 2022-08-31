ميناء الإسكندرية يستهدف إنشاء جراج لتخزين السيارات على مساحة 29.5 ألف متر مربع

قررت هيئة ميناء الإسكندرية إنشاء مشروع جراج جديد لتخزين السيارات الزيرو، وذلك بعد نجاح تجربة الجراج الذي تم إنشاؤه خلال السنوات الأخيرة بالميناء ويجد إقبالا كبيرا من قبل شركات ومستوردي السيارات.

وأكد مصدر مسئول بهيئة الميناء أنه صدر منشور للشركات المختلفة العاملة في نشاط التخزين والشحن والتفريغ، لإبداء الاهتمام لتنفيذ إنشاء ومشروع وإدارة وصيانة الجراج متعدد الطوابق، موضحا أنه من المقرر أن يكون المشروع الجديد لتخزين السيارات الزيرو فقط.

وتابع المصدر أنه من المقرر ان يكون المشروع الجديد على مساحة 29.5 ألف متر مربع، وذلك بالمنطقة الخامسة، بهدف الاستغلال الأمثل للمساحات الشاغرة بالميناء.

وذكر المصدر أنه خلال السنوات الأخيرة افتتحت هيئة الميناء مشروع الجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية، والذي تم تخزين به قرابة 100 ألف سيارة خلال العام الماضي، موضحا ان هناك اقبال كبير على التخزين بالجراج، حيث يتم تخزين السيارات لحين تدبير العملة الصعبة من ناحية، ويتم الافراج عنها بشكل جزئي من قبل التجار، وفقا لآليات الطلب على السيارات الزيرو.

وافتتحت هيئة الميناء خلال العامين الماضيين الجراج متعدد الطوابق على مساحة 15 الف متر مربع بميناء الإسكندرية، والذي يتكون من 4 طوابق، والذي يعد مصمم لتحقيق أنسب موديلات الانشاء واستعاب حركة السيارات.

ويعمل الجراج الحالي بطاقة استعابية تصل الى 160 ألف سيارة، وهي الطاقة التي يمكن تحقيقها بالمشروع سنويا.

وتم إنهاء المشروع مؤخرًا بشكل رسمي، وتم افتتاحه عبر وزير النقل الفريق كامل الوزير، والذي بلغت تكلفته 407 ملايين جنيه، والمُقام على مساحة 15 ألف متر مسطح، ونفّذته “النيل العامة لإنشاء الطرق”، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، ويتكون من مستويات بسَعة تخزينية حوالي 3500 سيارة.

كانت قد حددت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية فئات المحاسبة فى أماكن وساحات الانتظار بالميناء للسيارات الملاكى وسيارات الركوب والنقل الثقيل، نهاية العام الماضي.

وذكرت الهيئة في قرارها أن رسوم انتظار السيارات الملاكى تبلغ 25 جنيهًا عن كل يوم ولمدة 14 يومًا و50 جنيهًا من اليوم الـ15 وحتى اليوم الـ21، فيما فرضت الميناء قيمة 100 جنيه، ومن اليوم الـ22 وحتى اليوم الـ45.

وتضمّن القرار فرض رسوم انتظار لسيارات الركوب الخفيف «الميكروباص والمينى باص والبيك اب» 50 جنيهًا عن كل يوم وحتى اليوم الـ14، وفرض 75 جنيهًا من اليوم الـ15 وحتى اليوم الـ22، فيما حددت 125 جنيهًا من اليوم الـ21 حتى اليوم الـ45.