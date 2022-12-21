ميناء الإسكندرية يستقبل 90 ألف طن من القمح الروسي و44.5 ألف طن ذرة أوكراني

يستقبل ميناء الإسكندرية خلال الأيام المقبلة نحو 243 ألف طن من الصب الجاف النظيف ( القمح ، الذرة ) ، وكذا من الصب الجاف غير النظيف سواء الفحم البترولي أو الحجري.

وكان استقبل ميناء الإسكندرية شحنة من القمح الذي تم استيراده من أوكرانيا بواقع 5.4 ألف طن، وذلك لصالح شركة جرين انترناشيونال للاستيراد والتصدير.

وحسب بيانات قطاع النقل البحري ، فإنه من المقرر أن تستقبل الميناء الأربعاء شحنة من الذرة الأوكراني بواقع 44.5 ألف طن، وذلك لصالح شركة نفرتيتي للأعلاف.

كما تستقبل ميناء الإسكندرية شحنة من القمح الذي تم استيراده من روسيا لصالح هيئة السلع التموينية، بواقع 40 ألف طن.

كما تستقبل ميناء الدخيلة شحنة من القمح الروسي بواقع 50 ألف طن، لصالح شركة سايلو فودز .

كما تستقبل ميناء الاسكندرية شحنة من الفحم البترولي قادمة من الولايات المتحدة الامريكية، بواقع 53 ألف طن، والتي تم استيرادها لصالح شركة أسمنت حلوان.

كما أنه من المقرر أن تستقبل ميناء الاسكندرية شحنة من الفحم الحجري بواقع 40 ألف طن خلال الاسبوع الجاري لصالح الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف.

فيما تستقبل ميناء الاسكندرية شحنة من الفحم الحجري لصالح شركة أسمنت المصريين لإدارة مشروعات الاسمنت بواقع 14 ألف طن .

يذكر أن مركز التصدير التابع لوزارة الزرعة الروسية، أعد مُراجعة، اليوم الثلاثاء، مفادها بأن مصر تستورد صادرات زراعية بأكثر من 3.3 مليار دولار سنويًا من موسكو.

وأوضحت المراجعة، أن أكثر ما يتم تصديره لمصر، يتمثل في: زيوت «جنين القمح، والذرة، وعباد الشمس، وفول الصويا،» والأسماك المجمدة، والزيوت النباتية، وكسب الزيت، والدقيق، ولحوم البقر، والدواجن، والقشريات.

وأفادت المراجعة، بأن روسيا زودت مصر بنحو 3 ملايين طن من القمح في الـ5 أشهر الأولى من العام التسويقي الجاري، بنسبة زيادة 13% عن نفس الفترة من العام الماضي.

ولفتت إلى باستحواذ مصر على حوالي 12 مليون طن من القمح سنويًا، وتبقى في الصدارة؛ بصفتها المستورد الأول للقمح الروسي.

واختتمت المراجعة، أن روسيا صدرت ما قيمته 1.8 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 5.9 مليون طن من المنتجات الزراعية إلى مصر عام 2021، وهو ما يقل بنسبة 6.1% عن العام السابق له، لتراجع إمدادات القمح وبذور الكتان.

ويشكّل القمح، الجزء الأكبر من إجمالي واردات مصر من روسيا من حيث القيمة، حيث بلغ نحو 84.6% من الحجم الكلي لصادرات موسكو إلى القاهرة.

كما استحوذ زيت عباد الشمس على نسبة 10.6%، ومقدار 3.2% لزيت فول الصويا ونحو 0.3% للحمص المجفف.