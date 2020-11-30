ميناء الإسكندرية يستقبل 76 سفينة و124 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة

قال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء شهد نشاطاً في حركة السفن والشاحنات والبضائع اليوم الإثنين الموافق 30 نوفمبر 2020، حيث تواجد بالميناء 76 سفينة.

كما وصل إلي الميناء 18 سفينة، وغادرت 15 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة بالأرصفة عدد 30 سفينة منها 2 مخطاف داخلي، و 3 سفن حاويات ، و 5 سفن مواد بترولية، وعدد 17 سفينة بضائع عامة، هذا وقد تم دخول وخروج 10273 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



هذا ويجر تفريغ بضائع واردة تزن 92490 طنا ، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 32390 طنا، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 459 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 969 حاوية، وصلت كمية المتداول خلال اليوم إلى 124880 طن بضائع غير محواة.



ومن ناحية أخرى قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء، إن جميع الإدارات العاملة داخل الميناء تقوم باتخاذ جميع التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

كما تقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع، ورفع معدلات الشحن والتفريغ بالميناء.



وأضاف الغندور أنه يجرى تفريغ 15 ألف طن سولار على متن السفينة ” Baltic Soul ” قادمة من اليونان، كما يتم شحن 2000 طن كيماويات صادر على السفينة “Ruby T”.