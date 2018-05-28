ميناء الإسكندرية يستقبل 7 آلاف رأس ماشية

معتز محمودصرح رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، بأن الميناء يشهد اليوم الاثنين نشاطاً فى حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية، حيث يجرى تفريغ السفينة "يوسور" المحملة بــ 7 آلاف رأس ماشية قادمة من البرازيل. وأضاف الغندور أنه يجرى أيضا تفريغ السفينتين "

معتز محمود

صرح رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، بأن الميناء يشهد اليوم الاثنين نشاطاً فى حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية، حيث يجرى تفريغ السفينة “يوسور” المحملة بــ 7 آلاف رأس ماشية قادمة من البرازيل.

وأضاف الغندور أنه يجرى أيضا تفريغ السفينتين “اراز ريفر” ، و “لينكران” المحملتين بـ 12 ألف طن زيت عباد الشمس قادمتين من روسيا، والسفينة “جريج روتردام” المحملة بـ 34 ألف طن قمح قادمة من بولندا.



وتابع:كما يجرى تفريغ ثلاث سفن فحم هى “دارلى كي”، و “سيدر لاك” ، و “كين سى” المحملة بــ 124 ألف طن قادمة من أمريكا وتركيا، ويجرى تفريغ ثلاث عبارات هى “جراند جابون” ، و “جراند ميديتيرانو” ، و “جولى ديامينتي” المحملة بــ 1314 سيارة ملاكى ماركات مختلفه قادمة من إيطاليا والبحر الأحمر.

وأضاف الغندور، أن إجمالى السفن المتواجدة بالميناء 121 سفينة وغادرت الميناء 12 سفينة، ووصلت 13 سفينة وتراكى على الأرصفة 34 سفينة، كما سجل النظام الإلكترونى على البوابات دخول وخروج 11 الف شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال ال 24 ساعة الماضية، وخروج 30 شاحنة قمح محملة بــ 9000 طن، ووصل مخزون الغلال بالميناء لمليون وثلامائة وسبعة وأربعين طنا منها 410 آلاف طن قمح.

ومن ناحية أخرى وجه اللواء بحرى . مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.